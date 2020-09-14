UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ OYUNCU KADROSU KİMLERDEN OLUŞMAKTADIR?

TRT1'in Diriliş Ertuğrul projesinde hem ülkemizde hem de dünyanın pek çok ülkesinde gösterdiği başarıların ardından yeni sezondaki gerek kaliteli gerekse iddialı dizi yapımlarından bir tanesi olması beklenen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin müziklerine dair gelen haber heyecan seviyesini epey yükseltti.

Akli Film bünyesinde TRT'ye özel hazırlanan dizinin müziklerini usta isim Gökhan Kırdar ile dünyaca ünlü kazak müzik grubu Hassak gerçekleştirecek. Oyuncu kadrosu olarak da; Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Cemal Toktaş, Sevda Erginci, Osman Sonant, Mehmet Özgür, Ilker Kizmaz şeklinde duyurulmuştu.