Uyanış Büyük Selçuklu TRT'de ekranları adeta kasıp kavurmaya geliyor. Bu anlamda Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ilk sezonu için heyecan devam ediyor. TRT1, Diriliş Ertuğrul dizi projesiyle benzerlik gösteren yeni bir yapıma daha imza atarak Uyanış: Büyük Selçuklu dizisini izleyici kitlesiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Uyanış: Büyük Selçuklu, 28 Eylül Pazartesi TRT 1'de izleyici karşısına çıkıyor. Fragmanda ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, Diriliş Ertuğrul dizisinde Sadettin Köpek karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Murat Garipağaoğlu, son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan usta isim Gürkan Uygun ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisiyle çok konuşulan Ekin Koç'un dizinin kadrosunda yer aldığı görülüyor.
TRT1 UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?
Özel platoda çekimleri gerçekleştirilecek olan TRT1 Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Selçuklu İmparatorluğu dönemini konusuyla seyircisini yakın bir zaman içinde ağırlamaya hazırlanıyor. Haşhaşiler'in sebebiyet verdiği terörün de içinde olacağı dizi projesinde aynı zamanda Selçuklu devletinde çeşitli nedenlerden ötürü meydana gelen taht savaşları da farklı bir bakış açısından ele alınacak.
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ OYUNCU KADROSU KİMLERDEN OLUŞMAKTADIR?
TRT1'in Diriliş Ertuğrul projesinde hem ülkemizde hem de dünyanın pek çok ülkesinde gösterdiği başarıların ardından yeni sezondaki gerek kaliteli gerekse iddialı dizi yapımlarından bir tanesi olması beklenen Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin müziklerine dair gelen haber heyecan seviyesini epey yükseltti.
Akli Film bünyesinde TRT'ye özel hazırlanan dizinin müziklerini usta isim Gökhan Kırdar ile dünyaca ünlü kazak müzik grubu Hassak gerçekleştirecek. Oyuncu kadrosu olarak da; Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Cemal Toktaş, Sevda Erginci, Osman Sonant, Mehmet Özgür, Ilker Kizmaz şeklinde duyurulmuştu.
Büyük Selçuklu İmparatorluğu Hindukuş Dağları'ndan Batı Anadolu'ya ve Orta Asya'dan Basra Körfezi'ne kadar uzanan geniş bir alanı kontrol etmiştir. Aral Gölü yakınındaki memleketlerinde güç kazandıktan sonra ilk olarak Horasan'ı ele geçiren Selçuklular, buradan İran içlerine doğru ilerledi ve ardından Anadolu'daki şehirleri kontrol altına aldı.
Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Tuğrul Bey (1016–63) tarafından 1037'de kuruldu. Tuğrul'u büyüten dedesi ve Oğuz Yabgu Devleti'nde yüksek makam sahibi olan Selçuk Bey, adını hem ülkeyi yöneten hanedana hem de imparatorluğa verdi. Devlet kurulduktan kısa süre sonra İslam dünyasının merkezi otoriteden yoksun parçalanmış siyasi haritasını birleştirdi ve daha sonra Haçlı Seferlerinin birinci ve ikincisinde kilit rol oynadı.
MURAT GARİPAĞAOĞLU KİMDİR?
Murat Garipağaoğlu, 2 Ekim 1969'da doğdu. 1987 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezuniyetinin ardından, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünü bitirdi. Daha sonra İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na girdi.
GÜRKAN UYGUN KİMDİR?
Gürkan Uygun, 27 Mayıs 1974'te doğdu. Lise yıllarında tiyatro ile tanıştı. 1990 yılında amatör tiyatroya başladı. Ardından Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı. 1996 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı. Kurtlar Vadisi'nde Memati Baş karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.
BUĞRA GÜLSOY KİMDİR?
Buğra Gülsoy 22 Şubat 1982'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. 13 yaşında ilk sahne deneyimini yaşamıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olan Buğra Gülsoy, Kıbrıs'ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol almış, aynı zamanda kısa film yönetmenliği ve oyunculuk da yapmıştır. Bu filmler; Trio, Heterotopya, İnsan Üçleme, Alt Üst, Nar Yarası ve Mutlu Sondur.
LEYLA LYDİA TUĞUTLU KİMDİR?
Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989'da Berlin'de doğdu. Türk bir baba ile Alman bir annenin kızıdır. İlkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Yarı zamanlı olarak konservatuvara devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı.
Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladıktan sonra konservatuvarı bırakarak, ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Hâlen İstanbul Üniversitesi'nde Alman dili ve edebiyatı öğrencisidir. Tuğutlu, iyi derecede Türkçe; İngilizce ve Almanca bilmektedir.