Masterchef kim elendi? Sorusunun yanıtı merak edilerek gündemde sıkça araştırılıyor. TV8'in fenomen yarışması Masterchef Türkiye dün akşam yine çok heyecanlıydı. Bir elemenin yaşandığı bu bölümde hayallerine veda eden isim kim oldu? Eleme potasındaki isimler canla başla mücadele vererek en iyi yemeği çıkarmaya çalıştı, peki en başarılı tabağı hangi yarışmacı çıkardı? Masterchef Türkiye yeni yarışmacısı kim oldu?