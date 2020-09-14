Masterchef kim elendi? Sorusunun yanıtı merak edilerek gündemde sıkça araştırılıyor. TV8'in fenomen yarışması Masterchef Türkiye dün akşam yine çok heyecanlıydı. Bir elemenin yaşandığı bu bölümde hayallerine veda eden isim kim oldu? Eleme potasındaki isimler canla başla mücadele vererek en iyi yemeği çıkarmaya çalıştı, peki en başarılı tabağı hangi yarışmacı çıkardı? Masterchef Türkiye yeni yarışmacısı kim oldu?
ELEME POTASINA KİMLER GİRDİ?
2020 Masterchef Türkiye'nin 13 Eylül 2020 Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde geçtiğimiz hafta içinde eleme adayı olarak belirlenen Furkan, Duygu, Ayyüce, Ebru, Eray, Arem eleme gecesinde kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şef jüriliğinde yapılan eleme oyununda patlıcan ana malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi. Yemeklerini yapan eleme adaylarının yemekleri Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından tadılması sonrasında potadan çıkarak 2020 MasterChef macerasına devam eden isimler AYYÜCE, EBRU ve ERAY oldu.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Öte yandan Duygu, Arem ve Furkan potadan çıkamayarak son eleme oyununda karşı karşıya gelerek deniz ürünleri yemeğini en iyi yapan olmaya çalıştı. Bu oyun sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer tarafından eleme adaylarının hazırlamış olduğu deniz ürünleri yemekleri tadımı yaptı ve haftanın MasterChef'e veda eden ismi AREM oldu.
Yerine yeni yarışmacı olarak Selin Aydın geldi.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Esra (Kaptan)
Emir
Furkan (Eleme adayı)
Berker
Özgül
Ebru
Ayyüce
Duygu (Eleme adayı)
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Arem (Kaptan) - Elendi
Tanya
Barbaros
Serhat
Sefa
Uğur
Celal
Eray