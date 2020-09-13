HALİL KUMOVA NEDEN ÖLDÜ?

Zalo filminin çekimi için Malatya'da olan 64 yaşındaki usta oyuncu Halil Kumova, 10 Eylül 2020'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncu, ağır zatureye bağlı solunum yetmezliği ile hayatını kaybetti. Kumova'nın ölümünün ardından sonuçları belli olan Covid-19 testi pozitif çıktı.

HALİL KUMOVA KİMDİR?

23 Mart 1956, Bursa'da dünyaya gelen Halil Kumova, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Uzun süre Bursa Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bu tarihten itibaren film ve dizilerde oynamaktadır. Şimdiye kadar 100'e yakın film ve dizide rol almıştır.

Usta oyuncu Kumova son olarak Necati Aslan'ın senaristi ve yönetmeni olduğu 'Zalo' adlı sinema filminin de rol aldı. Çekimlerine Malatya'nın Yeşilyurt ve Arapgir ilçelerinde başlanılan sinema filminde başrollerini Sermiyan Midyat, Kıvanç Baran Aslan, Belma Memati, Aslı Balcı, Ersel Sibil, Sanem Seyhan gibi ünlü isimler paylaşıyor. 1933'te dönemin Malatya Valisinin 3 kişi tarafından soyulmasını konu alan filmin çekimlerine ise Kumova'nın ölümü nedeniyle bir süre ara verildi