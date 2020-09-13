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    • Magazin
    • 13.09.2020 10:28
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    • 13.09.2020 10:28
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    Zaman zaman gündeme gelen ve hakkındaki bilgiler araştırılan Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi ne zaman ve nerede çekilmişti? Vizyona girdiğinde ilgiyle izlenen film televizyon ekranlarında da yayınlanmıştı. Henüz izlememiş olanlar ? ? Sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıkça sorguluyor.

    takvim.com.tr
    Yağmur: Kıyamet Çiçeği konusu nedir?

    Dram yüklü film severlerin ilgiyle izleyeceği Yağmur: Kıyamet Çiçeği farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile ön plana çıkıyor. Yağmur: Kıyamet Çiçeği'nin yönetmen koltuğunda oturan ve senaryosunu yazan kişi Onur Aydın oluyor. Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Kazım Koyuncu'nun hayatının anlatıldığı Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi ile ilgili merak edilen bilgileri haberimizde derledik.

    YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ KONUSU NEDİR?

    Yağmur: Kıyamet Çiçeği, senaryosunu ve yönetmenliğini Onur Aydın'ın üstlendiği, Kazım Koyuncu'nun hayatını konu alan, 2014 yılında çekilmiş Türkiye yapımı dram filmi. Başrollerinde Engin Hepileri, Elena Viunova, Erkan Kolçak Köstendil ve Altan Erkekli yer almaktadır.

    Kazım yirmi yaşında bir üniversite öğrencisidir. Siyasi görüşleri nedeni ile gözaltına alınınca, üniversiteden uzaklaştırma cezası alır. Kendine yeni bir yön çizmeye karar verir. Okulu bırakacak ve profesyonel olarak müzik yapacaktır. Ama bunu ailesine yakınlarına anlatmak ve ikna etmek düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.

    NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

    Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi 2014 yılında Trabzon'da çekildi.

    YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ OYUNCULARI KİMLER?

    Engin Hepileri
    Altan Erkekli
    Erkan Kolçak Köstendil
    Devrim Saltoğlu
    Settar Tanrıöğen
    Serap Aksoy
    Sevtap Özaltun
    Sait Genay
    Elena Viunova
    Hüseyin Avni Danyal
    Rıza Sönmez
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