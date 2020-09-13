Dram yüklü film severlerin ilgiyle izleyeceği Yağmur: Kıyamet Çiçeği farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile ön plana çıkıyor. Yağmur: Kıyamet Çiçeği'nin yönetmen koltuğunda oturan ve senaryosunu yazan kişi Onur Aydın oluyor. Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Kazım Koyuncu'nun hayatının anlatıldığı Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi ile ilgili merak edilen bilgileri haberimizde derledik.
YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ KONUSU NEDİR?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği, senaryosunu ve yönetmenliğini Onur Aydın'ın üstlendiği, Kazım Koyuncu'nun hayatını konu alan, 2014 yılında çekilmiş Türkiye yapımı dram filmi. Başrollerinde Engin Hepileri, Elena Viunova, Erkan Kolçak Köstendil ve Altan Erkekli yer almaktadır.
Kazım yirmi yaşında bir üniversite öğrencisidir. Siyasi görüşleri nedeni ile gözaltına alınınca, üniversiteden uzaklaştırma cezası alır. Kendine yeni bir yön çizmeye karar verir. Okulu bırakacak ve profesyonel olarak müzik yapacaktır. Ama bunu ailesine yakınlarına anlatmak ve ikna etmek düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.
NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi 2014 yılında Trabzon'da çekildi.
YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ OYUNCULARI KİMLER?
Engin Hepileri
Altan Erkekli
Erkan Kolçak Köstendil
Devrim Saltoğlu
Settar Tanrıöğen
Serap Aksoy
Sevtap Özaltun
Sait Genay
Elena Viunova
Hüseyin Avni Danyal
Rıza Sönmez