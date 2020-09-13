MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Masterchef'de bu akşam Mavi takım iki eleme adayı çıkardı. Bunlardan biri Arem diğeri ise Eray oldu.

ESRA RAHATSIZLANDI



Bu akşam Mavi takımın kaptanı Esra Tokelli oylama sırasında kendini kötü hissetti ve kenarda dinlendi. Daha sonra kendine gelen Esra bunun nedeninin güneşten olabileceğini belirti.



MEHMET ŞEF İKİ OYUNCUYU YARIŞMADAN ATTI



Öte yandan Masterchef'te gergin dolu anlar yaşandı. Kurallara uymayan Arem ve Tanya Mehmet Şef tarafından oyundan atıldı.