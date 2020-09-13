ELÇİN SANGU KİMDİR?

Elçin Sangu, 13 Ağustos 1985'te İzmir'de doğdu. Çerkez kökenlidir. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun olan Elçin Sangu, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak kazandı. Elçin Sangu, Sahne Tozu Tiyatrosu'ndaki oyunculuk eğitiminin ardından, 2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile giriş yaptığı oyunculuk kariyeri boyunca, Aşk Kaç Beden Giyer, Bir Aşk Hikayesi, Kurt Seyit ve Şura, Sevdam Alabora dizilerinde yer aldı.

Elçin Sangu 2015 – 2016 yıllarında Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle; Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri, Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri, MGD 22. Altın Objektif Ödülleri ile birlikte pek çok Üniversiteden, eğitim ve kamu kurumlarından En iyi Kadın Oyuncu ödülü ve 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nden En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülü almıştır.

2017 yılında Mutluluk Zamanı filminin başrolünü paylaşan Elçin Sangu son olarak Blu Tv'de yayınlanan Yaşamayanlar projesinde Mia karakterini canlandırdı.

Elçin Sangu Çarpışma dizisinde ise Zeynep Tunç karakterine hayat verdi. Elçin Sangu, 1.74 metre boyunda 60 kilo ve Aslan burcudur.