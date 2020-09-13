Gündemde en çok araştırılanlar arasında yeni başlayacak olan Arıza dizi konusu nedir? Yer alıyor. Farklı konusu ve başarılı oyuncuları bir araya getirmesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Arıza oyuncuları kimler? İlk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Arıza dizisi hangi gün, hangi kanalda yayınlanıyor?
ARIZA DİZİ KONUSU NEDİR?
Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza;bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.
ARIZA OYUNCULARI KİMLER?
Tolga Sarıtaş (Ali Rıza Altay)
Ayça Ayşin Turan (Halide Gürkan)
Ahmet Mümtaz Taylan (Haşmet Gürkan)
Olgun Toker (Burak Ersoylu)
Levent Can (Fuat Ersoylu)
Murat Daltaban (Muzaffer Cura)
Dilara Aksüyek (Füsüun Yılmaz)
Cavit Çetin Güner (Murat Ersoylu)
Ali Rıza Kubilay (Mithat Tekinoğlu)
Yağız Can Konyalı (Mert Altay)
Ali Seçkiner Alıcı (Hasan Kırbaş)
Hazal Benli (Derya Tekinoğlu)
Yeşim Salkım (Melek Tekinoğlu)
Yeşim Gül (Rukiye Altay)