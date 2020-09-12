Malatya'da 1933 yılında dönemin valisinin soyulmasını konu alan sinema filmi 'Zalo'nun çekimlerine korona virüs engel oldu. Önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ağır zatureye bağlı solunum yetmezliği ile hayatını kaybeden filmin oyuncularından 64 yaşındaki usta oyuncu Halil Kumova'nın yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Kumova'nın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesi tarafından defin için İstanbul'a götürülürken, setteki diğer çalışan ve oyunculara da Malatya'da test yapıldı.

