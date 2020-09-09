Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çekimleri devam eden 'Zalo' adlı sinema filminde rol alan 64 yaşındaki usta oyuncu Halil Kumova, setteyken aniden rahatsızlandı. Set görevlileri tarafından hemen Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kumova'nın kalbi durunca hemen müdahale edildi. Kalbi tekrar çalıştırılan usta oyuncu yoğun bakıma alındı ancak burada da tekrar kalbi durunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk tetkiklerde zatürreye bağlı solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirlenen Kumova'dan, Kovid-19 testi için örnek alındığı da öğrenildi.

KUMOVA BİRÇOK FİLMDE ROL ALDI