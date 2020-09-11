Ekranların sevilerek takip edilen dizisi Hercai'nin 3. sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı dizinin yeni sezon tarihi merak konusu oluyor. Ağustos aylarının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde sezon finaliyle çok konuşulan diziyle ilgili yayıncı kuruluş ATV'den bir açıklama yapılıp yapılmadığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Hercai 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hercai'nin yeni sezon tarihi henüz olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında seyirci karşısında olması beklenirken konu hakkında yayıncı kuruluş ATV'den ve yapımcı şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.