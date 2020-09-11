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    • Magazin
    • 11.09.2020 19:58
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    • 11.09.2020 19:58
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    3. sezon ne zaman başlayacak? Miran ve Reyyan'ın zorlu aşkında göz gözü görmeyecek!

    ekranlarında büyük bir heyecanla izlenen dizisi koronavirüs pandemisi nedeniyle yaz ayları öncesinde ekranlara kısa süreliğine veda etti. Sezon finali bölümünde geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden oldu. Heyecan dolu sezon finali bölümünün ardından başlayacak sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

    takvim.com.tr
    Hercai 3. sezon ne zaman başlayacak?

    Ekranların sevilerek takip edilen dizisi Hercai'nin 3. sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı dizinin yeni sezon tarihi merak konusu oluyor. Ağustos aylarının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde sezon finaliyle çok konuşulan diziyle ilgili yayıncı kuruluş ATV'den bir açıklama yapılıp yapılmadığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Hercai 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

    HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Hercai'nin yeni sezon tarihi henüz olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında seyirci karşısında olması beklenirken konu hakkında yayıncı kuruluş ATV'den ve yapımcı şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.

    HERCAİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

    Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur.

    MİRAN'IN DESTEĞİ

    Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran'ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varır. Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir!

    MİRAN'IN ÖZGÜRLÜK SAVAŞI

    Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran'dan bir karar vermesini ister. Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey'e intikamdan vazgeçtiğini söyler.

    AZİZE'NİN ŞADOĞLU KONAĞINDA İNTİKAM PLANLARI

    Miran'ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider.

    SON KOZLAR PAYLAŞILIYOR

    Bir yanda intikamın olmadığı yeni bir hayata adım atan Reyyan ve Miran diğer yanda intikamını almak için ettiği yemini bozup son kurşunu atmak için Şadoğlu konağına gelen Azize Aslanbey son kozlarını paylaşırken, beklenmedik bir haber yaşananların tüm seyrini değiştirir.
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