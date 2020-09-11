Yasemin Özilhan kimdir, kaç yaşında? Yasemin Özilhan eşi kimdir?

Yasemin Özilhan kimdir, kaç yaşındadır? Yasemin Özilhan eşi kimdir? İş adamı İzzet Özilhan'ın eşi Yasemin Özilhan'ın düşük yaptı. Yasemin Özilhan'ın geçtiğimiz günlerde yeniden hamile olduğu öğrenilmişti. Üçüncü bebeğine hamile olan Özilhan düşük yaptı. 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan'la nikah masasına oturan eski oyuncu Yasemin Özilhan'ın bebek sevinci yarım kaldı.
YASEMİN ÖZİLHAN SON DURUM NEDİR?
2 aylık hamile olan Özilhan, iki gün önce aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Eski oyuncunun bebeğini kaybettiği öğrenildi.
Kesin nedeninin bilinmediği olayda acı haberi alan aile adeta yıkıldı. Bebek müjdesiyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan çift, kötü haberin ardından henüz bir açıklama yapmadı.
Özilhan çiftinin Emine ve Ela adında iki kız çocukları bulunuyor.
YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?
Yasemin Ergene Özilhan, 22 Ocak 1985'te Hamburg'da doğmuştur. Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizinde Ela Altındağ karakteri ile tanınmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Özilhan, 16 Temmuz 2011'de İzzet Özilhan'la evlenmiştir. Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu vardır.
Kariyeri boyunca; "Koçum Benim", "Çocuğun Var Derdin Var", "Aşk Oyunu", "Doktorlar", "Babam Olacak Adam" gibi dizileri ve "Vizontele Tuuba" adlı sinema filminde yer aldı.
YASEMİN ÖZİLHAN EŞİ KİMDİR?
İzzet Özilhan, 27 Ağustos 1981'de dünyaya geldi. Anadolu Grubu'nun sahibi Tuncay Özilhan'ın oğlu. İzzet Özilhan dedesinin ismini taşıyor.
İzzet Özilhan ile Yasemin Özilhan 16 Temmuz 2011'de evlendi.