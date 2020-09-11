Yasemin Özilhan kimdir, kaç yaşında? Yasemin Özilhan eşi kimdir?

Yasemin Özilhan kimdir, kaç yaşındadır? Yasemin Özilhan eşi kimdir? İş adamı İzzet Özilhan'ın eşi Yasemin Özilhan'ın düşük yaptı. Yasemin Özilhan'ın geçtiğimiz günlerde yeniden hamile olduğu öğrenilmişti. Üçüncü bebeğine hamile olan Özilhan düşük yaptı. 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan'la nikah masasına oturan eski oyuncu Yasemin Özilhan'ın bebek sevinci yarım kaldı.

YASEMİN ÖZİLHAN SON DURUM NEDİR?

2 aylık hamile olan Özilhan, iki gün önce aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Eski oyuncunun bebeğini kaybettiği öğrenildi.

Kesin nedeninin bilinmediği olayda acı haberi alan aile adeta yıkıldı. Bebek müjdesiyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan çift, kötü haberin ardından henüz bir açıklama yapmadı.

Özilhan çiftinin Emine ve Ela adında iki kız çocukları bulunuyor.