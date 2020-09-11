Ezgi Sertel Fazlası Zarar haftanın birincisi kim? 11 Eylül Fazlası Zarar kim kazandı?

FAZLASI ZARAR ÖDÜLÜ NE KADAR?

Türkiye'nin alışveriş alışkanlıklarını değiştirecek olan yarışma programı "Fazlası Zarar'" 7 Eylül Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 14.45'de TRT 1 ekranlarında başlıyor. Sevilen Sunucu Ezgi Sertel'in sunacağı "Fazlası Zarar", hayata bakış açınızı, para harcama şeklinizi ve geleceğinizi değiştirecek. Bu programda, her hafta 5 yarışmacı birbirinin evini geziyor; kim tutumlu, kim savurgan ortaya çıkıyor...

Evdeki fazla harcamalar salona geliyor, ev sahibinin tüketim alışkanlıkları göz önüne seriliyor… İhtiyacına göre harcama yapan, ayağını yorganına göre uzatan yarışmacı 10 bin lira büyük ödülün sahibi oluyor... Eşinizle aranızı düzeltecek, evinizdeki bütçe savaşlarına son verecek olan program "Fazlası Zarar" hafta içi her gün TRT 1'de.