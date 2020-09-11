Kariyerindeki ilk profesyonel çalışması sevenden adam olmaz klibi ile başlamıştır. Daha sonra 11 parçadan oluşan tüm eserlerin söz müziği kendine ait olan ilk albümü Milad 2012 yılının son aylarında piyasaya çıkmıştır. Bu albümdeki Dilek ağacı, Sıkı tut, Sözüm yine söz, Benle var mısın gibi hemen hemen her parça dinleyicileri tarafından benimsenmiş büyük ilgi görmüştür.

Yurt içi yurt dışı birçok konser festival ve özel programlarda bulunmuştur ve halen sahneleri haftada altı gün devam etmektedir. 2015 yılı sonunda yine kendi eseri olan Sende Anlarsın parçasına klip çekilmiş, ve tüm ulusal kanallarda yayınlanmıştır. 2016 yılında Ahtım var benim albümü piyasaya çıkmıştır. Yine albümde Alda git, Ahtım var benim, Bana yazık gibi parçalar büyük ilgi görmüştür. Kendine ait tam olarak 400 civarında kayıtlı eseri vardır.