Son zamanlarda adından söz ettiren Nermin Gül, 25 kilo vermesiyle ve "kadın isterse yapar" sözüyle herkese ilham olmayı amaçlıyor. Bu noktada kitap da çıkaran Nermin Gül'ün hayatına dair bilgiler de merak edilerek gündemde sıkça araştırılıyor. Nermin Gül yaşı kaç, aslen nereli? Sorusunun yanıtını haberimizde derledik.
NERMİN GÜL KİMDİR?
Boşnak göçmeni bir ailenin kızı olan Nermin Gül, 1983 tarihinde dünyaya geldi. Henüz 10 yaşındayken çalışmaya başladı. 20 yıllık evli olan Nermin Gül'ün bir kız, iki erkek olmak üzere 3 çocuğu var. Binlerce takipçisi olan bir Instagram kanalı olan Nermin Gül, TRT 1 kanalında yayınlanan "Misafirim Var" adlı yemek programıyla adını geniş bir kitleye duyurdu. Sunuculuğun yanı sıra, Eğitmen Şef olarak dersler vermektedir. Son olarak yazdığı kitapla gündeme gelen Nermin Gül, Hani Yapamazdım kitabında özellikle Anadolu'daki kadınlarımızın hayatlarına dokunmayı, onlara bir kadının isteyince neler başarabileceğini bire bir anlatmayı hedefliyor.
KİTAP ÇIKARDI!
2,5 milyon takipçisi bulunan Gül'ün, kendi başarı hikayesini kaleme aldığı kitabının pandemi kurallarına uyularak düzenlenen imza gününe yoğun katılım vardı. Nermin Gül ile hayat hikayesini de paylaşan kadınlar "Hani Yapamazdım!" ın kendilerine ilham kaynağı olduğunu ve Nermin Gül'ü kendilerine rol model kabul ettiklerini dile getirdi. Yoğun ilgiden dolayı duygulanan ve düşüncelerini dile getiren Nermin Gül ise, "Tüm kadınlara ilham olmak benim için oldukça gurur verici. Her kadın kendi ayakları üzerinde durarak hayatta istediği her şeyi gerçekleştirmek için çabalamaya devam etmeli ve inancını asla kaybetmemeli" dedi.