KİTAP ÇIKARDI!

2,5 milyon takipçisi bulunan Gül'ün, kendi başarı hikayesini kaleme aldığı kitabının pandemi kurallarına uyularak düzenlenen imza gününe yoğun katılım vardı. Nermin Gül ile hayat hikayesini de paylaşan kadınlar "Hani Yapamazdım!" ın kendilerine ilham kaynağı olduğunu ve Nermin Gül'ü kendilerine rol model kabul ettiklerini dile getirdi. Yoğun ilgiden dolayı duygulanan ve düşüncelerini dile getiren Nermin Gül ise, "Tüm kadınlara ilham olmak benim için oldukça gurur verici. Her kadın kendi ayakları üzerinde durarak hayatta istediği her şeyi gerçekleştirmek için çabalamaya devam etmeli ve inancını asla kaybetmemeli" dedi.