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    • Magazin
    • 11.09.2020 12:11
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    • 11.09.2020 12:11
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    neden yok? Sihirli Annem günü saati mi değişti? ?

    ne zaman yayınlanacak? ? Sihirli Annem günü saati mi değişti? Kanal D’de tekrar bölümleriyle ekranlara gelen Sihirli Annem dizisinin bugün yayınlanmaması nedeniyle Sihirli Annem neden yok sorusuna yanıt aranıyor. Çocukların sevdiği bir dizi olan Sihirli Annem’in başrollerinde İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Mümtaz Sevinç, Suat Sungur ve Defne Joy Foster yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Sihirli Annem neden yok? Sihirli Annem günü saati mi değişti? Sihirli Annem ne zaman?

    Sihirli Annem neden yok? Sihirli Annem ne zaman? Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Sihirli Annem dizisi bugün yayınlanmadı. Dizinin neden yayınlanmadığını araştıran televizyon izleyicileri Sihirli Annem neden yok sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sihirli Annem günü saati mi değişti?

    SİHİRLİ ANNEM NEDEN YOK?

    Sihirli Annem 7 Eylül Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 11.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Dizi 11 Eylül tarihinde yayınlanmadı. Ancak dizinin tekrar bölümlerinin gelecek hafta yayınlanması bekleniyor.

    SİHİRLİ ANNEM KONUSU NEDİR?

    Tatlı bir peri olan Betüş, iki çocuklu ve dul olan Sadık ile evlenecektir. İkisi de birbirlerini çok sevmektedir. Ancak Betüş'ün annesi Dudu bu evliliğe şiddetle karşı çıkar. Bütün sihirlerini kullanarak onları ayırmaya çalışır. Çünkü Dudu, geçmişte Taci adında birisiyle evlenmiş, ancak Taci kendisini aldatınca insanlara olan güvenini de kaybetmiştir.

    Bu nedenle Dudu, Betüş'ün de aldatılacağını düşünmekte ve onları ayırmaya çalışmaktadır. Ama ne yaparsa yapsın bu evlilik gerçekleşir. Betüş, Sadık ve onun iki çocuğuyla birlikte mutlu bir yuva kurar. Bundan sonra da Betüş ile bu mutluluğu bozmaya çalışan annesi Dudu ve kız kardeşi Eda arasındaki mücadele başlar.

    SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI KİMLER?

    İnci Türkay Betüş
    Şahap Sayılgan Sadık
    Nevra Serezli Dudu
    Ebru Karanfilci Genç Dudu


    Metin Serezli Taci (seslendirme)
    Gül Onat Perihan Defne Joy Foster Eda
    Buğra Özmüldür Cem
    Gizem Güven Ceren
    Zeynep Özkaya Çilek
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