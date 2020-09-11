Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 11.09.2020 11:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.09.2020 11:02
    ABONE OL

    ? ?

    TV8’in fenomen lezzet yarışması Masterchef Türkiye’de yine çok güzel bir ödül için kıyasıya rekabet vardı. Peki ? Yarışmacılar için önemli püf noktaları içeren Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivikaya’nın verdiği eğitimlerden sonra Masterclass’ı almaya kim hak kazandı. Diğer merak edilen soru ise ? Oldu. İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Masterchef Masterclass ödülünü kim kazandı?

    Her akşam heyecanla izlenen Masterchef Türkiye'de Masterclass ödülünü kazanmak isteyen yarışmacılar ellerinden gelen en iyi çabayı sarf etti. Deniz ürünlerinden yemek yapmaları istenen yarışmacılardan en iyi tabağı çıkararak Masterclass ödülünü kazanan hangisi oldu? İzlemeyi kaçıranlar bir yandan da Masterchef Tanya'nın neden stüdyodan ayrıldığını merak ediyor. İşte yaşananlar…

    MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

    2020 MasterChef Türkiye'nin 10 Eylül 2020 Perşembe günü ekranlara gelen son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından ana kadroda yarışan 16 şef adayına masterclass verildi. Birbirinden lezzetli dünya mutfağı yemeklerine ilişkin önemli bilgi ve püf noktaları veren şefler, yarışmacılar açısında oldukçaverimli bir masterclass'a imza attı. Bu eğitimlerin ardında şeflerin hazırladığı yemekleri en iyi yapan yarışmacıya deniz ürünleri yapan önemli bir kurumda 1 günlük deniz ürünleri masterclassı ödülü verilecek.

    MasterChef'te kim kazandı? 10 Eylül 2020 MasterChef MasterClass ödülünü kim kazandı, kim aldı? İşte o isim...
    Yarışmacılar için mesleki anlamda oldukça önemli olan bu masterclassı kazanmak isteyen yarışmacılardan yapılan 3'lü oyunlarda finale kalmayı başaran Özgül, Ebru, Serhat, Berker arasında Mehmet Şef tarafından hazırlanan Istakoz Royal yemeğini en iyi yapan yarışmacı şeflerin tadımı sonrası belli oluyor. Masterclass ödül oyununu kazanan isim BERKER oldu.

    MASTERCHEF TANYA'YA NE OLDU?

    İlk eğitimi veren Sivrioğlu, yarışmacılara kadayıflı karides ve muhammara yapmayı öğretti. Ünlü şefin yaptığı muhammara yemeğinin tadına bakan Tanya ise fenalaştı. Alerjisinden dolayı zor anlar yaşayan Tanya, "Muhammaranın içinde kurutulmuş karides olduğunu unuttum ve tadına baktım. Tadına baktıktan sonra zaten bittim. Alerjim kendisini göstermeye başladı ve kötü oldum" dedi. Daha sonra kendini iyi hisseden Tanya, kabuklu deniz ürünlerinin kullanılacağı MasterClass yarışmasına katılmak istedi. Ancak oyuna başlanacağı sırada kendisini yeniden kötü hisseden Tanya, gözyaşları içinde yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı.

    MASTERCHEF ELEME ADAYLARI NELERDİR?

    DUYGU
    FURKAN
    EBRU
    AYYÜCE

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Esra (Kaptan)
    Emir
    Furkan (Eleme adayı)
    Berker
    özgül
    Ebru (Eleme adayı)
    Ayyüce (Eleme adayı)
    Duygu (Eleme adayı)



    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Arem (Kaptan)
    Tanya
    Barbaros
    Serhat
    Sefa
    Uğur
    Celal
    Eray
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Masterchef Masterclass ödülünü kim kazandı? Masterchef Tanya neden stüdyoyu terk etti?
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri