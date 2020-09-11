Her akşam heyecanla izlenen Masterchef Türkiye'de Masterclass ödülünü kazanmak isteyen yarışmacılar ellerinden gelen en iyi çabayı sarf etti. Deniz ürünlerinden yemek yapmaları istenen yarışmacılardan en iyi tabağı çıkararak Masterclass ödülünü kazanan hangisi oldu? İzlemeyi kaçıranlar bir yandan da Masterchef Tanya'nın neden stüdyodan ayrıldığını merak ediyor. İşte yaşananlar…
MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
2020 MasterChef Türkiye'nin 10 Eylül 2020 Perşembe günü ekranlara gelen son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından ana kadroda yarışan 16 şef adayına masterclass verildi. Birbirinden lezzetli dünya mutfağı yemeklerine ilişkin önemli bilgi ve püf noktaları veren şefler, yarışmacılar açısında oldukçaverimli bir masterclass'a imza attı. Bu eğitimlerin ardında şeflerin hazırladığı yemekleri en iyi yapan yarışmacıya deniz ürünleri yapan önemli bir kurumda 1 günlük deniz ürünleri masterclassı ödülü verilecek.
MasterChef'te kim kazandı? 10 Eylül 2020 MasterChef MasterClass ödülünü kim kazandı, kim aldı? İşte o isim...
Yarışmacılar için mesleki anlamda oldukça önemli olan bu masterclassı kazanmak isteyen yarışmacılardan yapılan 3'lü oyunlarda finale kalmayı başaran Özgül, Ebru, Serhat, Berker arasında Mehmet Şef tarafından hazırlanan Istakoz Royal yemeğini en iyi yapan yarışmacı şeflerin tadımı sonrası belli oluyor. Masterclass ödül oyununu kazanan isim BERKER oldu.
MASTERCHEF TANYA'YA NE OLDU?
İlk eğitimi veren Sivrioğlu, yarışmacılara kadayıflı karides ve muhammara yapmayı öğretti. Ünlü şefin yaptığı muhammara yemeğinin tadına bakan Tanya ise fenalaştı. Alerjisinden dolayı zor anlar yaşayan Tanya, "Muhammaranın içinde kurutulmuş karides olduğunu unuttum ve tadına baktım. Tadına baktıktan sonra zaten bittim. Alerjim kendisini göstermeye başladı ve kötü oldum" dedi. Daha sonra kendini iyi hisseden Tanya, kabuklu deniz ürünlerinin kullanılacağı MasterClass yarışmasına katılmak istedi. Ancak oyuna başlanacağı sırada kendisini yeniden kötü hisseden Tanya, gözyaşları içinde yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI NELERDİR?
DUYGU
FURKAN
EBRU
AYYÜCE
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Esra (Kaptan)
Emir
Furkan (Eleme adayı)
Berker
özgül
Ebru (Eleme adayı)
Ayyüce (Eleme adayı)
Duygu (Eleme adayı)
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Arem (Kaptan)
Tanya
Barbaros
Serhat
Sefa
Uğur
Celal
Eray