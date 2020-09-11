MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

2020 MasterChef Türkiye'nin 10 Eylül 2020 Perşembe günü ekranlara gelen son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından ana kadroda yarışan 16 şef adayına masterclass verildi. Birbirinden lezzetli dünya mutfağı yemeklerine ilişkin önemli bilgi ve püf noktaları veren şefler, yarışmacılar açısında oldukçaverimli bir masterclass'a imza attı. Bu eğitimlerin ardında şeflerin hazırladığı yemekleri en iyi yapan yarışmacıya deniz ürünleri yapan önemli bir kurumda 1 günlük deniz ürünleri masterclassı ödülü verilecek.

MasterChef'te kim kazandı? 10 Eylül 2020 MasterChef MasterClass ödülünü kim kazandı, kim aldı? İşte o isim...

Yarışmacılar için mesleki anlamda oldukça önemli olan bu masterclassı kazanmak isteyen yarışmacılardan yapılan 3'lü oyunlarda finale kalmayı başaran Özgül, Ebru, Serhat, Berker arasında Mehmet Şef tarafından hazırlanan Istakoz Royal yemeğini en iyi yapan yarışmacı şeflerin tadımı sonrası belli oluyor. Masterclass ödül oyununu kazanan isim BERKER oldu.