Kırmızı Oda TV8'de yeni başladı ve Cuma akşamları yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekrana gelen Kırmızı Oda dizisi konusu ve oyuncularıyla oldukça dikkat çekti. Bu akşam ise ikinci bölümüyle izleyicilerle buluşacak olan dizi hakkında merak edilen bilgileri derledik. İşte Kırmızı Oda'nın dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosu…
KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?
Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir Psikiyatri kliniğinde geçen yaşanmış olaylardan esinlenerek uyarlanmıştır.
"Kırmızı Oda" dizisinde başrol oyuncusu Binnur Kaya, psikiyatri kliniği sahibi bir psikiyatristi canlandıracak.Psikiyatri kliniğindeki doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının ele alınacağı "Kırmızı Oda"da izleyici ile buluşacak her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak ve belki de izleyiciler Kırmızı Oda'da kendinden parçalar bulacak.Kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikayelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair izleri fark edecek.
KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?
Binnur Kaya
Tülin Özen
Burak Sevinç
Meriç Aral
Halit Özgür Sarı
Gülçin Kültür Şahin
Sezin Bozacı
Baran Can Eraslan
KONUK OYUNCULAR DA YER ALIYOR!
Geçen hafta Kırmızı Oda dizisinin ilk bölüm konuk oyuncuları Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir olmuştu.
BİNNUR KAYA KİMDİR?
Binnur Kaya 19 Nisan 1972 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Elazığlıdır. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır. Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.