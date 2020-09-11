KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir Psikiyatri kliniğinde geçen yaşanmış olaylardan esinlenerek uyarlanmıştır.

"Kırmızı Oda" dizisinde başrol oyuncusu Binnur Kaya, psikiyatri kliniği sahibi bir psikiyatristi canlandıracak.Psikiyatri kliniğindeki doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının ele alınacağı "Kırmızı Oda"da izleyici ile buluşacak her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak ve belki de izleyiciler Kırmızı Oda'da kendinden parçalar bulacak.Kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikayelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair izleri fark edecek.