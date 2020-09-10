Gündemde en çok araştırılanlar arasında Melisa Döngel kimdir? Sorusunun yanıtı yer alıyor. pek çok dizi ve film projelerinde tanıdığımız güzel ve başarılı oyuncu Melisa Döngel, zaman zaman magazin gündemine konu oluyor. Özellikle Elif dizisindeki Süreyya rolü ile hafızalara kazınan Melisa Döngel kaç yaşında, nereli?
MELİSA DÖNGEL KİMDİR?
Melisa Döngel, 25 Ekim 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamlamıştır. Melisa Döngel, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Elif dizisi ile yaşamıştır.
Arka Sokaklar ve Hangimiz Sevmedik dizilerinde rol alan Melisa Döngel, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde Deniz karakterine hayat vermektedir. Melisa Döngel, 1.74 metre boyunda, 54 kilo ve Akrep burcudur.
Melisa Döngel'in rol aldığı diziler ve filmler:
2018 – Bizim Hikaye (Deniz) (TV Dizisi)
2016 – Arka Sokaklar (Nil) (TV Dizisi)
2016 – Hangimiz Sevmedik (Sevtap) (TV Dizisi)
2014 – Elif (Süreyya) (TV Dizisi)