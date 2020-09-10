Gündemde en çok araştırılanlar arasında Melisa Döngel kimdir? Sorusunun yanıtı yer alıyor. pek çok dizi ve film projelerinde tanıdığımız güzel ve başarılı oyuncu Melisa Döngel, zaman zaman magazin gündemine konu oluyor. Özellikle Elif dizisindeki Süreyya rolü ile hafızalara kazınan Melisa Döngel kaç yaşında, nereli?