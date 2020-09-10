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    • Magazin
    • 10.09.2020 17:44
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    • 10.09.2020 17:44
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    ! ne zaman ve nerede çekildi?

    Bu akşam ilk kez televizyon ekranlarında yayınlanacak olan merak edilerek gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Vizyona girdiği tarihte izlenme rekorları kıran filmi yayın akışında görenler hakkında bilgiler edinmek istiyor. Peki ne zaman ve nerede çekildi?

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    Thor: Ragnarok konusu ve oyuncuları!

    Aksiyon ve bilim kurgu filmlerini sevenlerin keyifle izleyeceği Thor: Ragnarok bu akşam televizyonda ilk kez ATV ekranlarında yayınlanacak. Akşam yayın kuşağında gören izleyiciler 2017 yılında ABD'de vizyona giren Thor: Ragnarok filmini merak ederek konusunu ve oyuncularını araştırmaya başladı. İşte detaylar…

    THOR RAGNAROK FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Thor, Asgard'ın Ragnarök karşısında kaderine terk edilmesi nedeniyle savaşmak zorunda kalmış ve kendini tanrılar arasındaki savaşın ortasında bulmuştur. Bu kez savaşacağı düşmanları Surtur ve Muspellheim'ın Ateş Devleri'dir. Ayrıca Odin'in kızı, ölüm tanrıçası Hela da filmde yer almaktadır. Bu savaşta Hulk ve Dr.Strange de Thor'un yanında yer almaktadır.

    THOR RAGNAROK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

    Odin adlı karakteri Anthony Hopkins, Heimdall adlı karakteri ise Idris Elba canlandırmaktadır. Hela'yı Cate Blanchett canlandırırken Valkür Brunhilda'yı Tessa Thompson canlandırmaktadır. Jeff Goldblum Grandmaster'i , Karl Urban'sa Cellat Skurge'u canlandırmaktadır. Mark Ruffalo, Hulk'u canlandırmaktadır.

    Benedict Cumberbatch, Doktor Strange'i canlandırmaktadır. Surtur'u ise Taika Waititi canlandırıp, Clancy Brown seslendirmektedir.
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