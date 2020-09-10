THOR RAGNAROK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Thor, Asgard'ın Ragnarök karşısında kaderine terk edilmesi nedeniyle savaşmak zorunda kalmış ve kendini tanrılar arasındaki savaşın ortasında bulmuştur. Bu kez savaşacağı düşmanları Surtur ve Muspellheim'ın Ateş Devleri'dir. Ayrıca Odin'in kızı, ölüm tanrıçası Hela da filmde yer almaktadır. Bu savaşta Hulk ve Dr.Strange de Thor'un yanında yer almaktadır.