Mehmet Şef kaza mı geçirdi? Mehmet Şef eline ne oldu? Mehmet Şef parmakları yok mu? Masterchef Türkiye programında jüri üyesi olan ve yarışmacılar için yaptığı yorumlarla gündem olan Mehmet Yalçınkaya'nın (Mehmet Şef) eli dikkat çekiyor. Mehmet Şef'in elini saklamaya çalışması gözlerden kaçmıyor.

MEHMET ŞEF KİMDİR?

Mehmet Şef, 1974 yılında Bolu'nun Yenigüney köyünde dünyaya geldi. Mehmet Yalçınkaya, 1988'de orta öğrenimini bitirerek başlamış olduğu mesleki kariyerinde Türkiye'nin üst düzey tesislerinde görev aldı. Yalçınkaya, dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004'te İstanbul Yemek Akademisi'nde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.