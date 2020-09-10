TV8'in hafta içi her gün yayınlanan ve ilgiyle izlenen büyük beden stil yarışmasında yine heyecanlı anlar yaşandı. 42 beden ve üstü yarışmacıların modaya bakış açılarını yansıttığı Doya Doya Moda'da günün en yüksek ve en düşük puanını alanlar belli oldu. Peki Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? 10 Eylül Çarşamba Doya Doya Moda puanlaması nasıldı? İşte merak edilenler…
10 EYLÜL PERŞEMBE DOYA DOYA MODA PUANLAMASI
Yeni yarışmacı Neslihan: 9
Nur: 12
Birben: 8
Sabiha: 13
Rabia: 5
Özde: 8
Rümeysa:7
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 94 puan ile Doya Doya Moda Nur oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Sabiha, Fulya ve Rümeysa girdi. Kemal Doğulu elenen ismin 61 puan ile Fulya olduğunu açıkladı.
DOYA DOYA MODA YENİ YARIŞMACISI NESLİHAN KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacı Neslihan Çolak, aslen Sinoplu ve 25 yaşında. Dijital Pazarlama Uzmanı olan Neslihan yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 1.64 boyunda olan yarışmacı, 78 kilo ve 42 beden. Modaya çok düşkün olduğunu belirten Neslihan alışveriş tutkunu olduğunu itiraf etmekten de kaçınmıyor.
DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?
Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.