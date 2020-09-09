Diriliş Ertuğrul dizisinde Noyan isimli Moğol komutanını oynayan Barış Bağcı kötü karakteri canlandırmasına rağmen performansıyla sevilen isimlerden birisiydi. Barış Bağcı'nın canlandırdığı Noyan karakteri özellikle Ertuğrul Bey ile tartışmalarıyla, alplerle ve diğer karakterlerle gerçekleştirdiği konuşmalarıyla dikkat çekiyordu. Bir dönem Kuruluş Osman'a da gelmesi beklenen Barış Bağcı'nın yeni adresinin belli olduğu iddia edildi. İddiaya göre, Barış Bağcı'nın yeni sezonda TRT 1 ekranlarında seyircisiyle karşısına çıkacak Masumlar Apartmanı adlı dizide rol alacağı konuşuluyor.

BARIŞ BAĞCI, MASUMLAR APARTMANI'NDA MI OYNAYACAK?

İddiaya göre, Barış Bağcı'nın yeni sezonda TRT 1 ekranlarında seyircisiyle karşısına çıkacak Masumlar Apartmanı adlı dizide rol alacağı konuşuluyor. Ancak konu hakkında dizinin yapımcı şirketinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.