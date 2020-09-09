MASTERCHEF FURKAN NEDEN AĞLADI?

MasterChef'in son bölümünde oynanan bireysel dokunulmazlık oyunda şefler yarışmacılardan Somer Şef'in tarifi olan ördek gözleme yemeğini hazırlamasını istedi.

Tadım bölümüne geçilmesinin ardından tabağını şeflerin karşısına götüren Furkan'a Mehmet Şef sesini yükseltti. Yarışmacının yaptığı yemeği beğenmeyen Mehmet Şef "Karşımıza bunu nasıl getiriyorsun" diyerek sözlerini sürdürdü.

Mehmet Şef'in tepkisi karşısında tabağını alarak yerine geçen Furkan kısa süre sonra ağlamaya başladı. Furkan daha sonra izin isteyerek stüdyodan ayrıldı.

MASTERCHEF FURKAN KİMDİR?

MasterChef 2020 yarışmacılarından olan Furkan Yalçın 20 yaşında. Pastacılık yapan Yalçın, 6 senedir bu mesleği yaptığını aktardı ve okulda bu konuda eğitimi aldığını söyledi. Başarılı yarışmacı 2014 yılında Etiler Turizm Otelcilik Lisesi'ne başlamış. Yalçın aynı zamanda Çin Mutfağı üzerine de eğitimler almış.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde 4 yıllık Gastronomi bölümünü kazanan başarılı yarışmacı eğitim ve iş yaşamını beraber yürüttüyor.