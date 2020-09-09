Masterchef Türkiye yarışmasının özellikle tatlılarda iddialı olan hırslı yarışmacısı Furkan gündem konusu oldu. Dün akşamki bölümde ağlayarak stüdyoyu terk eden Masterchef Furkan neden ağladı? İzlemeyi kaçıranlar bu sorunun yanıtını gündemde sıkça araştırıyor. Bu olayla birlikte Masterchef Furkan kimdir, kaç yaşında? Sorularının yanıtları da merak edilendi.
MASTERCHEF FURKAN NEDEN AĞLADI?
MasterChef'in son bölümünde oynanan bireysel dokunulmazlık oyunda şefler yarışmacılardan Somer Şef'in tarifi olan ördek gözleme yemeğini hazırlamasını istedi.
Tadım bölümüne geçilmesinin ardından tabağını şeflerin karşısına götüren Furkan'a Mehmet Şef sesini yükseltti. Yarışmacının yaptığı yemeği beğenmeyen Mehmet Şef "Karşımıza bunu nasıl getiriyorsun" diyerek sözlerini sürdürdü.
Mehmet Şef'in tepkisi karşısında tabağını alarak yerine geçen Furkan kısa süre sonra ağlamaya başladı. Furkan daha sonra izin isteyerek stüdyodan ayrıldı.
MASTERCHEF FURKAN KİMDİR?
MasterChef 2020 yarışmacılarından olan Furkan Yalçın 20 yaşında. Pastacılık yapan Yalçın, 6 senedir bu mesleği yaptığını aktardı ve okulda bu konuda eğitimi aldığını söyledi. Başarılı yarışmacı 2014 yılında Etiler Turizm Otelcilik Lisesi'ne başlamış. Yalçın aynı zamanda Çin Mutfağı üzerine de eğitimler almış.
İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde 4 yıllık Gastronomi bölümünü kazanan başarılı yarışmacı eğitim ve iş yaşamını beraber yürüttüyor.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Esra (Kaptan)
Emir
Furkan (Eleme adayı)
Berker
özgül
Ebru
Ayyüce
Duygu (Eleme adayı)
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Arem (Kaptan)
Tanya
Barbaros
Serhat
Sefa
Uğur
Celal
Eray