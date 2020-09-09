Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster neden öldü?

NATO'da subay olan Amerikalı Steve Foster'ın kızı olarak doğdu. Çiftin boşanmasıyla Foster'ın babası memleketi Alabama'ya gitti ve Foster, annesiyle kaldı. Ortaokulu İzmir Alsancak Ortaokulu'nda okudu. 1992 yılında İzmir Fatih Lisesi'nden mezun oldu ve daha sonra eğitimini sürdürmedi.

SİHİRLİ ANNEM DİZİSİ İLE OYUNCULUĞA BAŞLADI

Foster, ilk olarak 1996'da Kral TV VJ'i olarak ekrana geldi ve daha sonra çeşitli kanallarda müzik programı sunuculuğu yaptı. Sonrasında oyunculuğa başladı, uzunca bir süre Sihirli Annem adlı dizide Eda karakterini canlandırdı.