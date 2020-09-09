MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Mehmet, Danilo ve Somer Şef jüriliğinde esnaf lokantası lezzetleri yapılması istendi. Fırın sütlaç, ezogelin çorba ve etsiz kuru fasulye gibi lezzetlerin olduğu yemek listesinde yer alan yemekleri yapan mavi ve kırmızı takım arasından, Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in tadımı sonucunda yemeklerden aldıkları puanla haftanın ilk dokunulmazlığını alan takım KIRMIZI takım oldu.

ELEME POTASINA KİMLER GİRDİ?

Dokunulmazlık oyununda kaybeden takım olan mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler mavi takımdan ördekli gözleme yapmasını istedi. Yarışmanın sonucunda en başarılı ördekli gözleme yapan BERKER bu haftanın bireysel dokunulmazlık kazanan ismi oldu. Bireysel dokunulmazlık sahibi Berker yarışmanın kuralı gereği DUYGU'yu seçerek eleme potasına gönderdi.

İlk eleme adayını belirlenmesinin ardından takım içi eleme adayı oylaması yapıldı, Emir, Ebru ve Furkan 4 er oy alarak en fazla eleme oyu alan isim oldu. Bu durumda şefler takım kaptanından eleme potasına gidecek ismi belirlemesini istedi ve mavi takım kaptanı olan Esra, Furkan'ı seçti ve ikinci eleme adayı FURKAN oldu.