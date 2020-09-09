Masterchef'in iddialı yarışmacılarından biri olan Masterchef Esra, Instagram hesabından Ebru, Duygu, Ayyüce ve Furkan'ın siyah önlük giydiği fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşımını fark edip kaldırsa da mavi takımın en az iki dokunulmazlık oyununu kaybettiğini daha televizyonda yayınlanmadan bildirmiş oldu. Masterchef Esra Tokelli'ye nasıl bir yaptırım uygulanacağı merak ediliyor.