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    • 09.09.2020 17:26
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    • 09.09.2020 17:26
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    Tokelli’den olay yaratan paylaşım! , Instagram hesabı ne?

    Tokelli’den olay yaratan paylaşım geldi ve magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Mavi takımın kaptanlığını kazanan Masterchef Esra Tokelli Instagram hesabından yaptığı paylaşımla büyük bir hata yaptı ve sonradan bu paylaşımını kaldırdı. Yarışma ile ilgili yayınlanmayan bilgilerin paylaşılmasına neden olan yarışmacının diskalifiye olup olmayacağı merak ediliyor. Peki , Instagram hesabı ne?

    Masterchef Esra Tokelli’den olay yaratan paylaşım!

    Masterchef'in iddialı yarışmacılarından biri olan Masterchef Esra, Instagram hesabından Ebru, Duygu, Ayyüce ve Furkan'ın siyah önlük giydiği fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşımını fark edip kaldırsa da mavi takımın en az iki dokunulmazlık oyununu kaybettiğini daha televizyonda yayınlanmadan bildirmiş oldu. Masterchef Esra Tokelli'ye nasıl bir yaptırım uygulanacağı merak ediliyor.

    MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR?

    Masterchef Esra, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Esra Tokelli, ev hanımıdır ve geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır.

    24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, "şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef'teyim" diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.

    Yarışmacı daha önce Yemekteyiz programına katılmıştı.

    ESRA TOKELLİ INSTAGRAM HESABI

    @esratokelli

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Esra (Kaptan)
    Emir
    Furkan
    Berker
    özgül
    Ebru
    Ayyüce
    Duygu

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Arem (Kaptan)
    Tanya
    Barbaros
    Serhat
    Sefa
    Uğur
    Celal
    Eray
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