Masterchef'in iddialı yarışmacılarından biri olan Masterchef Esra, Instagram hesabından Ebru, Duygu, Ayyüce ve Furkan'ın siyah önlük giydiği fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşımını fark edip kaldırsa da mavi takımın en az iki dokunulmazlık oyununu kaybettiğini daha televizyonda yayınlanmadan bildirmiş oldu. Masterchef Esra Tokelli'ye nasıl bir yaptırım uygulanacağı merak ediliyor.
MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR?
Masterchef Esra, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Esra Tokelli, ev hanımıdır ve geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır.
24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, "şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef'teyim" diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.
Yarışmacı daha önce Yemekteyiz programına katılmıştı.
ESRA TOKELLİ INSTAGRAM HESABI
@esratokelli
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Esra (Kaptan)
Emir
Furkan
Berker
özgül
Ebru
Ayyüce
Duygu
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Arem (Kaptan)
Tanya
Barbaros
Serhat
Sefa
Uğur
Celal
Eray