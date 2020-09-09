Kara Panter konusu nedir? Kara Panter Black Panther oyuncuları kimdir?

Ancak güçlü bir eski düşman yeniden ortaya çıktığında, T'Challa'nın yeterliliği, Wakanda'nın ve tüm dünyanın kaderini tehlikeye atan korkunç bir çatışmaya girince test edilir.

İhanet ve tehlike ile karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek, halkının güvenliğini ve yaşam biçimini korumak için müttefiklerini toplamalı ve gücünü serbest bırakmalıdır...

Wakanda dünyanın tümüne kapalı olan bir 3. dünya ülkesi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak aslında Wakanda dünyadaki bütün ülkelerden daha fazla gelişmiş teknolojiye sahip. Teknolojisinin bu denli gelişmiş olmasının sebebi ise sahip olduğu Vibranyum madenleridir. Bu madenleri korumak amacıyla kendini dünyaya kapatan Wakanda, T'Challa yönetiminde kendini dünyaya açmıştır.

Yeteneklerine gelecek olursak, Black Panther'in duyuları ve fiziksel özellikleri normal bir insana göre oldukça üstündür. Stratejik ve taktiksel bir zekaya sahip, çevik ve hızlı bir karakterdir. Üstün teknolojisiyle zırhı da ona dayanıklık kazandırmaktadır.