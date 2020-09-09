TV8'in hafta içi her gün yayınlanan ve ilgiyle izlenen büyük beden stil yarışmasında yine heyecanlı anlar yaşandı. 42 beden ve üstü yarışmacıların modaya bakış açılarını yansıttığı Doya Doya Moda'da günün en yüksek ve en düşük puanını alanlar belli oldu. Peki Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? 9 Eylül Çarşamba Doya Doya Moda puanlaması nasıldı? İşte merak edilenler…
9 EYLÜL ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Yeni yarışmacı Neslihan: 9
Nur: 20
Birben: 17
Sabiha: 20
Rabia:17
Özde:20
Rümeysa:14
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 94 puan ile Doya Doya Moda Nur oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Sabiha, Fulya ve Rümeysa girdi. Kemal Doğulu elenen ismin 61 puan ile Fulya olduğunu açıkladı.
DOYA DOYA MODA YENİ YARIŞMACISI NESLİHAN KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacı Neslihan Çolak, aslen Sinoplu ve 25 yaşında. Dijital Pazarlama Uzmanı olan Neslihan yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 1.64 boyunda olan yarışmacı, 78 kilo ve 42 beden. Modaya çok düşkün olduğunu belirten Neslihan alışveriş tutkunu olduğunu itiraf etmekten de kaçınmıyor.
DOYA DOYA MODA NUR KİMDİR?
Aslen Kayserili olan ancak doğup büyüdüğü şehirden, İstanbul'dan Doya Doya Moda'ya katılan Ayşenur İşlek, 1998 doğumlu. 1.70 boyunda ve 90 kilo olan bir çocuk annesi ve 44-46 beden giyiniyor. Nur İşlek, yarışmaya katılma nedenini şu sözlerle dile getirmişti: "Bu yarışmadaki hedefim sezon sonuna kadar burada kalmak, büyük ödülü kazanmak kapalı kadınları temsil etmek ve buradan güler yüzümle ayrılmak." ifadelerini kullandı.