DOYA DOYA MODA YENİ YARIŞMACISI NESLİHAN KİMDİR?



Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacı Neslihan Çolak, aslen Sinoplu ve 25 yaşında. Dijital Pazarlama Uzmanı olan Neslihan yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 1.64 boyunda olan yarışmacı, 78 kilo ve 42 beden. Modaya çok düşkün olduğunu belirten Neslihan alışveriş tutkunu olduğunu itiraf etmekten de kaçınmıyor.



DOYA DOYA MODA NUR KİMDİR?

Aslen Kayserili olan ancak doğup büyüdüğü şehirden, İstanbul'dan Doya Doya Moda'ya katılan Ayşenur İşlek, 1998 doğumlu. 1.70 boyunda ve 90 kilo olan bir çocuk annesi ve 44-46 beden giyiniyor. Nur İşlek, yarışmaya katılma nedenini şu sözlerle dile getirmişti: "Bu yarışmadaki hedefim sezon sonuna kadar burada kalmak, büyük ödülü kazanmak kapalı kadınları temsil etmek ve buradan güler yüzümle ayrılmak." ifadelerini kullandı.