ŞARK BÜLBÜLÜ KONUSU NEDİR?

Şark Bülbülü, sevdiği kadınla evlenebilmek için gereken başlık parasını toplamak için İstanbul'a gelen Şaban'ın hikayesini konu ediyor. Şaban, beşik kertmesi olan Hatice ile evlenecekleri günün hayalini kuran genç bir adamdır. Ancak önünde büyük bir engel vardır. Yoksul bir adam olan Şaban'ın, evlenmeleri için gereken başlık parasının bulması gerekmektedir. Bu sırada Zülfo Ağa, Hatice'ye göz koymuştur ve zenginliği ile Hatice'nin babasının aklını çeker. Şaban'ı da köyden kovan Zülfo Ağa'nın önünde artık bir engel kalmamıştır. Köyden kovulunca çareyi İstanbul'a gitmekte bulan Şaban, gereken parayı biriktirmek için türlü işlerde çalışır. İstanbul'da yaşadığı tesadüfler sonucu kendisini sahnelerde bulan Şaban'ı artık herkes Şaban Ballıses olarak tanımaktadır. Artık zengin bir adam olan Şaban, geçmişin intikamını almak için koyulduğu köye gitmeye karar verir.