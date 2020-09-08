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    • 08.09.2020 17:47
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    • 08.09.2020 17:47
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    Usta oyuncu Kemal Sunal’ın başrollerinde yer aldığı zaman zaman televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam yine izleyicilerle buluşacak olan merak edilenler arasında yer alıyor. Farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra kahkahaya boğan sahneleri ile hafızalara kazınıyor. Peki ?

    Şark Bülbülü konusu ve oyuncuları!

    Yeşilçam'ın efsane filmlerinden biri olan Şark Bülbülü bu akşam ekrana gelecek. Komik sahnelere ile hafızalara kazınan Şark Bülbülü filmini yayın akışında gören izleyeciler konusu ve oyuncuları hakkında bilgileri araştırılıyor. 1977 yılında çekilen Şark Bülbülü çok kez izlense de hala ilk izlenildiği gibi güldürüyor.

    ŞARK BÜLBÜLÜ KONUSU NEDİR?

    Şark Bülbülü, sevdiği kadınla evlenebilmek için gereken başlık parasını toplamak için İstanbul'a gelen Şaban'ın hikayesini konu ediyor. Şaban, beşik kertmesi olan Hatice ile evlenecekleri günün hayalini kuran genç bir adamdır. Ancak önünde büyük bir engel vardır. Yoksul bir adam olan Şaban'ın, evlenmeleri için gereken başlık parasının bulması gerekmektedir. Bu sırada Zülfo Ağa, Hatice'ye göz koymuştur ve zenginliği ile Hatice'nin babasının aklını çeker. Şaban'ı da köyden kovan Zülfo Ağa'nın önünde artık bir engel kalmamıştır. Köyden kovulunca çareyi İstanbul'a gitmekte bulan Şaban, gereken parayı biriktirmek için türlü işlerde çalışır. İstanbul'da yaşadığı tesadüfler sonucu kendisini sahnelerde bulan Şaban'ı artık herkes Şaban Ballıses olarak tanımaktadır. Artık zengin bir adam olan Şaban, geçmişin intikamını almak için koyulduğu köye gitmeye karar verir.

    ŞARK BÜLBÜLÜ OYUNCULARI KİMLER?

    Kemal Sunal- Şaban Ballıses
    Ayşen Cansev- Hatice
    Ayşen Gruda- Fethi'nin Kız Kardeşi
    Osman Alyanak- Haydar
    Sırrı Elitaş- Zülfo Ağa
    Dinçer Çekmez- Gazino Patronu Fethi Bey
    Selim Naşit -Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı
    Yadigar Ejder – Mazlum
    İhsan Yüce – Muhtar
    Yavuz Karakaş – Arap Cemal
    Zeki Sezer – Plaj Doktoru
    Muzaffer Civan – Seyyar Köfteci
    Ahmet Açan – Noter
    Ahmet Turgutlu – Bulaşıkçı Memo
    Bahri Ateş – Şıh Hazretleri
    Niyazi Gökdere – Zülfo Ağa'nın Adamı
    Cevdet Balıkçı – Otel Bekçisi
    Abdi Algül – Zülfo Ağa'nın Adamı
    Murat Tok – İmam
    Yüksel Sezgin
    Yüksel Gözen



    Dündar Aydınlı – Mafya
    Giray Alpan – Gazino Görevlisi
    Levent Öktem – Gazino Müdürü
    Yaşar Şener – Halil Ağa
    İhsan Özenç – Film Şirketi Yetkilisi
    Ali Karagöz
    Ayfer İdin
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