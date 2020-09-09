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    • Magazin
    • 09.09.2020 17:51
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    • 09.09.2020 17:51
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    ? oyuncuları kimler?

    Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan ? Yayın akışında gören izleyiciler 2018 yılında vizyona giren ve ilgiyle izlenen filmi hakkındaki bilgileri merak ederek gündemde sıkça araştırmaya başladı. Komik filmleri sevenler ve kahkaha dolu anlar yaşamak isteyenlerin çok seveceği ?

    takvim.com.tr
    Düğüm Salonu film konusu nedir?

    Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı ve eğlendiren sahnelerle izleyici karşısına çıkacak olan Düğüm Salonu film konusu ve oyuncuları merak edilenler arasında yer aldı. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Düğüm Salonu filmi gülmeyi garanti ediyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu Düğüm Salonu filmi hakkında merak edilenleri derledik.

    DÜĞÜM SALONU KONUSU NEDİR?

    Düğüm Salonu"nda yan yana iki ayrı düğünde, "onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine" derken, olaylar düğüm düğüm gelişiyor, kahkahaya eşlik ediyor! Sizinle aynı gün, aynı yer, aynı saatte eski sevgilinizin de yan salonda evlendiğini görürseniz ve karşılaşırsanız ne olur? İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır! Düğün geceniz düğüm gecesine, düğün salonu "Düğüm Salonu"na dönüşür.

    DÜĞÜM SALONU NEREDE ÇEKİLDİ?

    Düğüm Salonu filmi çekimleri 2018 yılında başlandı. Çekimler ise İzmir'in ilçesi Buca'da gerçekleştirildi.

    DÜĞÜM SALONU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

    İrem Sak

    Gonca Vuslateri

    Emre Karayel

    Şahin Irmak

    Onur Buldu

    Duygu Yetiş
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