Atiye yeni sezon için tarih belirlendi ve heyecan dolu geri sayım başladı. 12 bin yıllık geçmişi bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'de çekilen Atiye 2. Sezon için az bir zaman kaldı. Henüz izlememiş olanlar için Atiye dizisi hakkında merak edilenleri derledik. Diğer yandan Göbeklitepe tarihçesi ile ilgili bilgiler de paylaştık. İşte detaylar…
ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN?
Dizinin yeni sezonu 10 Eylül tarihinde sabah saatlerinde yayınlanacak. Atiye, Türkiye'de yayın hakları da elinde bulunda bulunduran Netflix dizi-film platformu aracılığı ile izlenebiliyor. Yeni sezon bölümlerini izlemeniz için Netflix üyesi olmanız gerekiyor.
3.SEZON KESİNLEŞTİ!
Öte yandan dizinin 3. sezon çekimlerinin başladığını da başrol oyuncusu Beren Saat şu sözlerle duyurmuştu:
"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."
ATİYE KONUSU NEDİR?
Dizi, İstanbul'da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye'nin hayatını konu alıyor. Atiye'nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır. Üstüne üstlük, ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'de yapılan bir keşif nedeniyle değişmek üzeredir.
Erhan adındaki bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.
ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI KİM?
Beren Saat – Atiye
Mehmet Günsür – Erhan
Metin Akdülger – Ozan
Melisa Şenolsun – Cansu
Başak Köklükaya – Serap
Civan Canova – Mustafa
Meral Çetinkaya – Zühre
Hazal Türesan – Hannah
Cezmi Baskın – Öner
Tim Seyfi – Serdar
GÖBEKLİ TEPE NEREDE, TAİRHÇESİ NEDİR?
Göbeklitepe Arkeolojik Alanı, Şanlıurfa kent merkezinin 18 kilometre kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarındadır. Alan 1963 yılında, İstanbul ve Chicago Üniversitelerinin ortaklığıyla gerçekleştirilen bir yüzey araştırması sırasında keşfedilmiş ve "V52 Neolitik Yerleşimi" olarak tanımlanmıştır. Alanın gerçek değeri, 1994 yılından sonra başlatılan kazı çalışmaları ile ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu çalışmalar sonrasında, Göbeklitepe'nin 12000 yıl öncesine uzanan bir kült merkezi olduğu anlaşılmıştır.İlk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerindeki kazılar, 50 yılı aşkın süredir devam ediyor.
Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesince 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik döneme ait, boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu. Kazılarda aynı zamanda, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli, dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.