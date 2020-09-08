Atiye 2. sezon geldi mi? Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak?

Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 2. sezon geldi mi? Atiye 2. sezon yayın tarihi dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Online yayın platformu Netflix'te yayınlanan dizinin ikinci sezonunda sırlar çözülecek. Dizinin 3. sezonuyla final yapacağı duyurulmuştu. Peki, Atiye 2. sezon ne zaman?
ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN?
Dizinin yeni sezonu 10 Eylül tarihinde sabah saatlerinde yayınlanacak.
3.SEZON ÇEKİLECEK
Öte yandan dizinin 3. sezon çekimlerinin başladığını da başrol oyuncusu Beren Saat şu sözlerle duyurmuştu:
"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."
ATİYE KONUSU NEDİR?
Dizi, İstanbul'da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye'nin hayatını konu alıyor. Atiye'nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır. Üstüne üstlük, ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'de yapılan bir keşif nedeniyle değişmek üzeredir.
Erhan adındaki bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.
ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI KİM?
Beren Saat – Atiye
Mehmet Günsür – Erhan
Metin Akdülger – Ozan
Melisa Şenolsun – Cansu
Başak Köklükaya – Serap
Civan Canova – Mustafa
Meral Çetinkaya – Zühre
Hazal Türesan – Hannah
Cezmi Baskın – ÖnerTim Seyfi – Serdar