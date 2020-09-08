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    • 08.09.2020 17:37
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    • 08.09.2020 17:37
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    geldi mi? başlayacak?

    geldi mi? İlk sezonuyla dikkat çeken yerli Netflix dizisi başlayacak? Atiye dizisinin yeni sezonu dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un gibi isimlerin yer aldığı Atiye’nin 2. sezonunda, Atiye karakteri Anadolu’daki evrensel sırlarını ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarmaya devam edecek.

    Atiye 2. sezon geldi mi? Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak?

    Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 2. sezon geldi mi? Atiye 2. sezon yayın tarihi dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Online yayın platformu Netflix'te yayınlanan dizinin ikinci sezonunda sırlar çözülecek. Dizinin 3. sezonuyla final yapacağı duyurulmuştu. Peki, Atiye 2. sezon ne zaman?

    ATİYE 2. SEZON NE ZAMAN?

    Dizinin yeni sezonu 10 Eylül tarihinde sabah saatlerinde yayınlanacak.

    3.SEZON ÇEKİLECEK

    Öte yandan dizinin 3. sezon çekimlerinin başladığını da başrol oyuncusu Beren Saat şu sözlerle duyurmuştu:

    "Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."

    ATİYE KONUSU NEDİR?

    Dizi, İstanbul'da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye'nin hayatını konu alıyor. Atiye'nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır. Üstüne üstlük, ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'de yapılan bir keşif nedeniyle değişmek üzeredir.

    Erhan adındaki bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.

    ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

    Beren Saat – Atiye

    Mehmet Günsür – Erhan

    Metin Akdülger – Ozan

    Melisa Şenolsun – Cansu

    Başak Köklükaya – Serap

    Civan Canova – Mustafa

    Meral Çetinkaya – Zühre

    Hazal Türesan – Hannah

    Cezmi Baskın – Öner

    Tim Seyfi – Serdar
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