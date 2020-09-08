Masterchef Türkiye'de yeni bir düello, yeni takımların kurulması heyecanı vardı. Masterchef'te kaptanlık düellosu menemen için yapıldı, peki son ikiye kalan Esra ve Arem'den hangisi düelloyu kazandı? Nefeslerin tutulduğu 7 Eylül Masterchef Türkiye yeni bölümünde mavi ve kırmızı takımlar kaptanların seçimleriyle yeniden oluşturuldu. İşte yaşananlar…
MASTERCHEF DÜELLOYU KİM KAZANDI?
2020 MasterChef Türkiye'nin 7 Eylül 2020 Pazartesi günü ekranlara gelen son bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde devam eden yarışmada dünkü elemeden sonra yeni takımlar ve kaptanların belirlenmesi adına kaptanlık oyun oynandı. Yapılan oyunun ardından Mehmet, Danilo ve Somer şef haftanın mavi takım kaptanı olarak ESRA'yı belirledi. Mavi takım kaptanı olan Esra'da kurallar gereği kırmızı takım kaptanı olarak yarışmaya yeni katılan AREM'i kırmızı takım kaptanı olarak belirledi.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Esra (Kaptan)
Emir
Furkan
Berker
özgül
Ebru
Ayyüce
Duygu
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Arem (Kaptan)
Tanya
Barbaros
Serhat
Sefa
Uğur
Celal
Eray