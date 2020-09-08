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    • 08.09.2020 09:57
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    • 08.09.2020 09:57
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    , Esra mı Arem mi? İşte ...

    , Esra mı Arem mi? Sorusunun merak edilen yanıtı belli oldu. TV8’in fenomen yarışması ’de dün akşam heyecan dolu bir bölüm vardı, kaptanlık yarışı vardı. İzlemeyi kaçıranlar düelloyu hangi yarışmacının kazandığını merak ederek araştırmaya başlandı. Kaptan olan iki kişi mavi ve kırmızı takımlarını belirledi. İşte ...

    Masterchef'te düelloyu kim kazandı, Esra mı Arem mi?

    Masterchef Türkiye'de yeni bir düello, yeni takımların kurulması heyecanı vardı. Masterchef'te kaptanlık düellosu menemen için yapıldı, peki son ikiye kalan Esra ve Arem'den hangisi düelloyu kazandı? Nefeslerin tutulduğu 7 Eylül Masterchef Türkiye yeni bölümünde mavi ve kırmızı takımlar kaptanların seçimleriyle yeniden oluşturuldu. İşte yaşananlar…

    MASTERCHEF DÜELLOYU KİM KAZANDI?

    2020 MasterChef Türkiye'nin 7 Eylül 2020 Pazartesi günü ekranlara gelen son bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde devam eden yarışmada dünkü elemeden sonra yeni takımlar ve kaptanların belirlenmesi adına kaptanlık oyun oynandı. Yapılan oyunun ardından Mehmet, Danilo ve Somer şef haftanın mavi takım kaptanı olarak ESRA'yı belirledi. Mavi takım kaptanı olan Esra'da kurallar gereği kırmızı takım kaptanı olarak yarışmaya yeni katılan AREM'i kırmızı takım kaptanı olarak belirledi.

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Esra (Kaptan)
    Emir
    Furkan
    Berker
    özgül
    Ebru
    Ayyüce
    Duygu

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Arem (Kaptan)
    Tanya
    Barbaros
    Serhat
    Sefa
    Uğur
    Celal
    Eray
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    Haberler Magazin Masterchef'te düelloyu kim kazandı, Esra mı Arem mi? İşte 7 Eylül Masterchef yeni takımlar...
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