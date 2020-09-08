MASTERCHEF DÜELLOYU KİM KAZANDI?

2020 MasterChef Türkiye'nin 7 Eylül 2020 Pazartesi günü ekranlara gelen son bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde devam eden yarışmada dünkü elemeden sonra yeni takımlar ve kaptanların belirlenmesi adına kaptanlık oyun oynandı. Yapılan oyunun ardından Mehmet, Danilo ve Somer şef haftanın mavi takım kaptanı olarak ESRA'yı belirledi. Mavi takım kaptanı olan Esra'da kurallar gereği kırmızı takım kaptanı olarak yarışmaya yeni katılan AREM'i kırmızı takım kaptanı olarak belirledi.