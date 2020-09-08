Masterchef Esra kimdir? Düelloyu kazanan Masterchef Esra Tokelli kaç yaşında, nereli?

Masterchef Esra kimdir? Masterchef Türkiye iddialı yarışmacılar arasında yer alan ve yaptığı lezzetlerle ön plana çıkan Esra Tokelli gündemde en merak edilen isimler arasında yer alıyor. Dün akşam lezzetli bir menemen yaparak rakiplerini geçen ve kaptanlar düellosunu kazanarak kendi takımını oluşturan Masterchef Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR?
Masterchef Esra, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Esra Tokelli, ev hanımıdır ve geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır.
24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, "şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef'teyim" diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.
Yarışmacı daha önce Yemekteyiz programına katılmıştı.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Esra (Kaptan)
Emir
Furkan
Berker
özgül
Ebru
Ayyüce
Duygu
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Arem (Kaptan)
Tanya
Barbaros
Serhat
Sefa
Uğur
Celal
Eray