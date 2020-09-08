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    • 08.09.2020 10:22
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    • 08.09.2020 10:22
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    Masterchef Esra kimdir? Düelloyu kazanan Masterchef Esra Tokelli kaç yaşında, nereli?

    Dün akşamdan bu yana Masterchef Esra kimdir? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. TV8’in sevilen yarışması Masterchef Türkiye’de menemen yaparak kaptan olmak için çabalayan ve düelloyu kazanan Masterchef Esra Tokelli kaç yaşında, nereli? En güzel menemeni yaparak jürileri mest eden Masterchef Esra’nın hayatına dair merak edilen bilgileri derledik.

    Masterchef Esra kimdir?

    Masterchef Esra kimdir? Masterchef Türkiye iddialı yarışmacılar arasında yer alan ve yaptığı lezzetlerle ön plana çıkan Esra Tokelli gündemde en merak edilen isimler arasında yer alıyor. Dün akşam lezzetli bir menemen yaparak rakiplerini geçen ve kaptanlar düellosunu kazanarak kendi takımını oluşturan Masterchef Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

    MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR?

    Masterchef Esra, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Esra Tokelli, ev hanımıdır ve geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır.

    24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, "şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef'teyim" diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.

    Yarışmacı daha önce Yemekteyiz programına katılmıştı.

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Esra (Kaptan)
    Emir
    Furkan
    Berker
    özgül
    Ebru
    Ayyüce
    Duygu

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Arem (Kaptan)
    Tanya
    Barbaros
    Serhat
    Sefa
    Uğur
    Celal
    Eray
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