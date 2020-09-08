Masterchef Esra kimdir? Düelloyu kazanan Masterchef Esra Tokelli kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR?

Masterchef Esra, 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Esra Tokelli, ev hanımıdır ve geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır.

24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, "şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef'teyim" diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.

Yarışmacı daha önce Yemekteyiz programına katılmıştı.