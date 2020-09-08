Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 08.09.2020 10:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.09.2020 10:55
    ABONE OL

    ? Kaptanlığı kazanan Masterchef Arem Yüce’nin mesleği ne?

    Dün akşamdan kırmızı takım kaptanı olan ? TV8’in akşam kuşağında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen yarışması Masterchef Türkiye’de kaptan olmak için yarışan ve en güzel menemenlerden birini çıkaran Masterchef Arem mavi takım kaptanı oldu. Hayatına dair bilgiler de merak edildi. Peki Kaptanlığı kazanan Masterchef Arem Yüce’nin mesleği ne?

    Masterchef Arem kimdir?

    Masterchef Arem kimdir? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılıyor. Masterchef Türkiye'ye Gülşah'ın elenmesiyle yedeklerden katılan Arem Yüce gelir gelmez başarıyı elde etti. Dikkat çeken yarışmacılardan biri olan ve bu hafta mavi takıma kaptanlık yapacak olan Masterchef Arem Yüce ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    MASTERCHEF AREM YÜCE KİMDİR?

    Arem Yüce, 22 yaşında. İşletmeci. Aslen Diyarbakırlı. "Yemek yapmak benim için bir tutku" diyen Arem Yüce, yemeklerine dizi, film isimleri vermeyi çok sevdiğinin altını çizdi.
    Standartların dışına çıkmayı sevdiğini ve yemeklere kendi yorumunu kattığını söyleyen Arem Yüce, aşçılık mesleğinde eksiklerini MasterChef Türkiye'de tamamlamaya geldiğini belirtiyor...
    MasterChef 2020'de son 16'ya kalan son yarışmacının belirleneceği oyunda yarışan 6 isim arasında son ikiye kalan Arem, yemeği en iyi yapan ikinci isim olmuş birinci olan Ebru son 16'ya adını yazdırırken Arem yarışmaya veda etmişti.

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Esra (Kaptan)
    Emir
    Furkan
    Berker
    özgül
    Ebru
    Ayyüce
    Duygu

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Arem (Kaptan)
    Tanya
    Barbaros
    Serhat
    Sefa
    Uğur
    Celal
    Eray
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Masterchef Arem kimdir? Kaptanlığı kazanan Masterchef Arem Yüce’nin mesleği ne?
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri