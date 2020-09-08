Masterchef Arem kimdir? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılıyor. Masterchef Türkiye'ye Gülşah'ın elenmesiyle yedeklerden katılan Arem Yüce gelir gelmez başarıyı elde etti. Dikkat çeken yarışmacılardan biri olan ve bu hafta mavi takıma kaptanlık yapacak olan Masterchef Arem Yüce ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.