Masterchef Arem kimdir? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılıyor. Masterchef Türkiye'ye Gülşah'ın elenmesiyle yedeklerden katılan Arem Yüce gelir gelmez başarıyı elde etti. Dikkat çeken yarışmacılardan biri olan ve bu hafta mavi takıma kaptanlık yapacak olan Masterchef Arem Yüce ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
MASTERCHEF AREM YÜCE KİMDİR?
Arem Yüce, 22 yaşında. İşletmeci. Aslen Diyarbakırlı. "Yemek yapmak benim için bir tutku" diyen Arem Yüce, yemeklerine dizi, film isimleri vermeyi çok sevdiğinin altını çizdi.
Standartların dışına çıkmayı sevdiğini ve yemeklere kendi yorumunu kattığını söyleyen Arem Yüce, aşçılık mesleğinde eksiklerini MasterChef Türkiye'de tamamlamaya geldiğini belirtiyor...
MasterChef 2020'de son 16'ya kalan son yarışmacının belirleneceği oyunda yarışan 6 isim arasında son ikiye kalan Arem, yemeği en iyi yapan ikinci isim olmuş birinci olan Ebru son 16'ya adını yazdırırken Arem yarışmaya veda etmişti.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Esra (Kaptan)
Emir
Furkan
Berker
özgül
Ebru
Ayyüce
Duygu
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Arem (Kaptan)
Tanya
Barbaros
Serhat
Sefa
Uğur
Celal
Eray