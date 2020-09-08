Salı akşamları heyecanı doruklarda yaşatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 6. yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Dizinin sıkı takipçileri yeni sezon tarihine dair yayıncı kuruluş ATV'den bir açıklama gelip gelmediğini öğrenmek istiyor. Bu bağlamda EDHO 6. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı merak konusu oluyor. İşte diziye dair merak edilenler...

EDHO 6. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EDHO 6. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Dizinin yeni sezonunun gelecek haftalarda başlaması bekleniyor. Ancak resmi tarih hakkında yayıncı kuruluş ATV'den açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

EDHO 6. SEZONDA MASAYA DAHLAN SÜRPRİZİ

Yeni sezonu bekleyen izleyiciler dizide sürekli adı geçen ancak henüz gözükmeyen Dahlan'ı Kurtlar Vadisi'nden bir ismin canlandırmasını istiyor. İzleyiciler özellikle Dahlan'ı Kurtlar Vadisi Pusu'ya İskender Büyük karakteriyle damgasını vuran Musa Uzunlar'ın ya da Ersoy Ulubey karakterini canlandıran Ümit Acar'ın oynaması yönünde talep de bulunuyor.