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    • Magazin
    • 08.09.2020 16:56
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    • 08.09.2020 16:56
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    Eşkıya'nın masası kurtlarla dolacak! 6. yeni sezon ne zaman başlayacak? Dahlan ve avaneleri...

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni sezon heyecanı sürüyor. Sezon finali bölümünde Hızır ve dostları kurdukları muhteşem plan sayesinde Samuel ve Feyyaz'ın tüm planlarını bozdu. Hızır, ailesine ve dostlarının canına kasteden Feyyaz'ı yok etti. Nisan ayının son günlerinde kısa süreliğine ekranlara veda eden diziyle ilgili özellikle şu sıralar 6. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı merak konusu oluyor.

    EDHO 6. yeni sezon ne zaman başlayacak?

    Salı akşamları heyecanı doruklarda yaşatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 6. yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Dizinin sıkı takipçileri yeni sezon tarihine dair yayıncı kuruluş ATV'den bir açıklama gelip gelmediğini öğrenmek istiyor. Bu bağlamda EDHO 6. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı merak konusu oluyor. İşte diziye dair merak edilenler...

    EDHO 6. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    EDHO 6. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Dizinin yeni sezonunun gelecek haftalarda başlaması bekleniyor. Ancak resmi tarih hakkında yayıncı kuruluş ATV'den açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    EDHO 6. SEZONDA MASAYA DAHLAN SÜRPRİZİ

    Yeni sezonu bekleyen izleyiciler dizide sürekli adı geçen ancak henüz gözükmeyen Dahlan'ı Kurtlar Vadisi'nden bir ismin canlandırmasını istiyor. İzleyiciler özellikle Dahlan'ı Kurtlar Vadisi Pusu'ya İskender Büyük karakteriyle damgasını vuran Musa Uzunlar'ın ya da Ersoy Ulubey karakterini canlandıran Ümit Acar'ın oynaması yönünde talep de bulunuyor.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Bizim dostumuz yok!"

    Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır.

    FEYYAZ'IN HAİN PLANLARI

    Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır.

    KASAPLAR'DAN ÇAKIRBEYLİLER'E SUİKAST PLANI

    Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez.

    İLYAS VE BEHZAT KARŞI KARŞIYA

    Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır.

    FAÇALI VE ÇAKIRBEYLİ AİLELERİ NE YAPACAK?

    Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır.

    HAŞMET'İN BEHZAT'I DA KAYBETMESİ AN MESELESİ

    Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.

    KOMUTA, HIZIR'DAN ALINACAK MI?

    Çakırbeyliler tanımadıkları bir düşmandan beklenmedik bir darbe almışlardır. Hurşit, Hızır'ın gözleri önünde son nefesini vermişken Fahri hastanede ölüm kalım savaşına devam etmektedir. Yaşananlardan sonra gözler, girilen savaşta nasıl bir yol izleyecekleri merak edilen Çakırbeylilere çevrilir.
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    Haberler Magazin Eşkıya'nın masası kurtlarla dolacak! EDHO 6. yeni sezon ne zaman başlayacak? Dahlan ve avaneleri...
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