DOYA DOYA MODA YENİ YARIŞMACISI NESLİHAN KİMDİR?



Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacı Neslihan Çolak, aslen Sinoplu ve 25 yaşında. Dijital Pazarlama Uzmanı olan Neslihan yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 1.64 boyunda olan yarışmacı, 78 kilo ve 42 beden. Modaya çok düşkün olduğunu belirten Neslihan alışveriş tutkunu olduğunu itiraf etmekten de kaçınmıyor.



RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?



Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.