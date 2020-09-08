Çukur dizisinde Cengiz Erdenet'i kim oynuyor gerçek adı nedir?

Yönetmenlikteki ilk ödülünü 1994 yılında (İsmet Küntay En İyi Yönetmen Ödülü) ise Murathan Mungan'ın, 'Mahmud ile Yezida, Taziye, Geyikler Lanetler' oyunuyla, oyunlaştırmanın ötesindeki başarılı uyarlaması ile aldı.

1995 yılında ilk sinema filmi, 'Sokaktaki Adam' ile Altın Portakal'da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Bu filmi, sonrasında 'Cumhuriyet', 'Kayıkçı', 'Mutluluk' ve 'Av Mevsimi' gibi başarılı filmler takip etti.

1995 yılında eşi Övül Avkıran ve Naz Erayda ile Antalya 5. Sokak Tiyatrosu'nu kurdu. 2000 yılında Tiyatro Oyun evi ile birlikte İSM 2. Kat'ı kurdu.Garajistanbul'un kurucularından olan Avkıran, daha sonra Garajistanbul'un sanat yönetmenliği görevini aldı.

7 Eylül 2011'de Kanal D ekranlarında başlayan "Kuzey Güney" dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'la Buğra Gülsoy'un babası 'Sami Bey' rolünde oynadı.

2012 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'nda; bir modern Ferhat ile Şirin hikâyesi olan 'Ay Ecesi' adlı oyunu yönetti.

2013 yılında gerçekleştirdiği projesi 'Ser Hoş Komünite İftiharla Sunar: Sabahlar Olmasın' ile unutulmaya yüz tutan gazino kültürüne sahip çıkan Mustafa Avkıran gençliğinden beri içinde var olan müzik tutkusunu da ortaya çıkardı.

Mustafa Avkıran, 1993 yılından beri tiyatrocu Övül Avkıran ile evlidir. 11 Nisan 2015 tarihinde Alaz adında bir oğlu oldu.