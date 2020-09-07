Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşan Sefirin Kızı dizisinde yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Sancar'ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer olmadığı anlaşıldı. Elvan'a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif etti, "Bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım" dedi. Bölümün ekranlarda sona ermesiyle Sefirin Kızı 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nare, kızı Melek'in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar'ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Elvan'a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif eder; 'bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım' der.