Serinin en görkemli savaşı başlamaktadır, artık hiçbir şey ve hiçbir yer güvenli değildir. Sona yaklaşılmıştır. İki tarafın da tüm güçlerini ortaya serecekleri bu savaşta Harry Potter da geçmişiyle ilgili pek çok şeyi öğreneceği kadar, en büyük fedakarlığı da yapmak zorundadır.

HARRY POTER VE ÖLÜM YADİGARLARI: BÖLÜM 2 OYUNCULARI KİMLER?



Yönetmen: David Yates

Türü: Fantastik Macera

Yapım Yılı: 2011

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson