Fantastik ve macera türündeki filmleri severlerin heyecanla izlediği Harry Potter ve Ölüm Yadigarları 2011 yılında ABD ve İngiltere'de vizyona girdi. İzlenme rekorları kıran film serisinden Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Bölüm 2 konusu ve oyuncuları merak edilen bilgiler arasında yer alıyor. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Bölüm 2 hakkındaki bilgileri derledik.
HARRY POTER VE ÖLÜM YADİGARLARI: BÖLÜM 2 KONUSU NEDİR?
Harry Potter Ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2'de, Lord Voldemort'un ruhunun parçalarının bir kısmını bulup yok eden Harry, Ron ve Hermione, Dumbledore'un verdiği görevi tamamlamak için arayışlarını sürdürürlerken Ölüm Yiyenler'le bir ölüm kalım savaşına çıkacaklardır. Voldemort artık iyice güçlenmiş olsa da, hem Lord'dan kaçmak hem de Ölüm Yiyenler'i etkisiz hale getirip Hortkuluklar'ı da yok etmek zorunda kalacak ekip, Ölüm Yadigârları'nın sırrına erişmek için ellerinden geleni yapacaklardır.
Serinin en görkemli savaşı başlamaktadır, artık hiçbir şey ve hiçbir yer güvenli değildir. Sona yaklaşılmıştır. İki tarafın da tüm güçlerini ortaya serecekleri bu savaşta Harry Potter da geçmişiyle ilgili pek çok şeyi öğreneceği kadar, en büyük fedakarlığı da yapmak zorundadır.
HARRY POTER VE ÖLÜM YADİGARLARI: BÖLÜM 2 OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmen: David Yates
Türü: Fantastik Macera
Yapım Yılı: 2011
Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson