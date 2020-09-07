TV8'de yeni bir stil yarışması olan En Şık Benim bugün itibariyle başladı ve formatı hakkındaki bilgiler merak edildi. Ayrıca TV8 En Şık Benim sunuculuğunu ve jüriliğini yapacak olan Raşit Bağzıbağlı'nın kim olduğu, mesleği, yaşı, nereli olduğu gibi bilgiler gündemde sıkça araştırılır oldu. İşte En Şık Benim ile ekrana gelen Raşit Bağzıbağlı hakkında merak edilen bilgiler…