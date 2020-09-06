Aksiyon ve bilim kurgu filmlerini sevenlerin ilgiyle izlediği Transformers 5 Son Şövalye, dün akşam ilk kez ATV'de izleyici karşısına çıktı. Severek izlenen Transformers 5 Son Şövalye'yi kaçıranlar ise konusunu ve oyuncularını merak etti. Transformers 5 Son Şövalye filmi hakkındaki bilgileri haberimizde derledik.
TRANSFORMERS 5 KONUSU NEDİR?
Geleceğimizi kurtarmanın yegane çıkar yolu geçmişin sırlarında ve Transformerların dünyadaki gizli geçmişinde yatıyor. Dünyayı kurtarma görevi Cade Yeager Bumblebee; bir İngiliz lordu ve bir Oxford profesöründen oluşan sıradışı bir birliğie kalıyor. Sevilen fantastik serisi Transformers'ın 5. devam halkası olan Transformers 5: Son Şövalye'nin yönetmen koltuğunda serinin üünlü yönetmeni Michael Bay oturuyor.
NEREDE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Transformers 5: Son Şövalye 2017 yılında ABD'de vizyona girdi.
TRANSFORMERS 5 OYUNCULARI KİMDİR?
Mark Wahlberg
Rolü : Cade Yeager
Laura Haddock
Rolü : Vivien Wembley
Anthony Hopkins
Rolü : Sir Edmund Burton
Isabela Merced
Rolü : Izabella