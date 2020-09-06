TRANSFORMERS 5 KONUSU NEDİR?

Geleceğimizi kurtarmanın yegane çıkar yolu geçmişin sırlarında ve Transformerların dünyadaki gizli geçmişinde yatıyor. Dünyayı kurtarma görevi Cade Yeager Bumblebee; bir İngiliz lordu ve bir Oxford profesöründen oluşan sıradışı bir birliğie kalıyor. Sevilen fantastik serisi Transformers'ın 5. devam halkası olan Transformers 5: Son Şövalye'nin yönetmen koltuğunda serinin üünlü yönetmeni Michael Bay oturuyor.

NEREDE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Transformers 5: Son Şövalye 2017 yılında ABD'de vizyona girdi.





TRANSFORMERS 5 OYUNCULARI KİMDİR?

Mark Wahlberg

Rolü : Cade Yeager

Laura Haddock

Rolü : Vivien Wembley

Anthony Hopkins

Rolü : Sir Edmund Burton

Isabela Merced

Rolü : Izabella