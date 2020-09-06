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    • Magazin
    • 06.09.2020 11:11
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    • 06.09.2020 11:11
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    ? oyuncuları kimler?

    Vizyona girdiği yıl izlenme rekorları kıran ve dün akşam televizyonda ilk kez yayınlanan ? ATV ekranlarına gelen filmini kaçıran hakkındaki bilgileri merak ederek gündemde sıkça araştırmaya başladı. Peki ?

    Transformers 5 Son Şövalye konusu nedir?

    Aksiyon ve bilim kurgu filmlerini sevenlerin ilgiyle izlediği Transformers 5 Son Şövalye, dün akşam ilk kez ATV'de izleyici karşısına çıktı. Severek izlenen Transformers 5 Son Şövalye'yi kaçıranlar ise konusunu ve oyuncularını merak etti. Transformers 5 Son Şövalye filmi hakkındaki bilgileri haberimizde derledik.

    TRANSFORMERS 5 KONUSU NEDİR?

    Geleceğimizi kurtarmanın yegane çıkar yolu geçmişin sırlarında ve Transformerların dünyadaki gizli geçmişinde yatıyor. Dünyayı kurtarma görevi Cade Yeager Bumblebee; bir İngiliz lordu ve bir Oxford profesöründen oluşan sıradışı bir birliğie kalıyor. Sevilen fantastik serisi Transformers'ın 5. devam halkası olan Transformers 5: Son Şövalye'nin yönetmen koltuğunda serinin üünlü yönetmeni Michael Bay oturuyor.

    NEREDE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

    Transformers 5: Son Şövalye 2017 yılında ABD'de vizyona girdi.



    TRANSFORMERS 5 OYUNCULARI KİMDİR?

    Mark Wahlberg
    Rolü : Cade Yeager

    Laura Haddock
    Rolü : Vivien Wembley

    Anthony Hopkins
    Rolü : Sir Edmund Burton

    Isabela Merced
    Rolü : Izabella
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