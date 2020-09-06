CELAL SARIGÜL INSTAGRAM HESABI



Celal Sarıgül'ün Instagram hesabında binlerce takipçisi bulunuyor. Kendi adı ve soyadıyla Instagram hesabını kullanan Celal Sarıgül'ün Instagram hesabı: @celalsariigul



CELAL SARIGÜL KİMDİR?



MasterChef Celal Sarıgül, 1994 yılında dünyaya geldi. Kıbrıs'tan yarışmaya katılıyor ancak aslen Antalyalı. Sporla da ilgili olan Celal Sarıgül, yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs'ta ve Antalya'da aşçılık yapıyor. MasterChef 21 Temmuz tanıtımında ön plana çıkan Celal Sarıgül, 'MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.' Sözleriyle iddiasını ortaya koydu. MasterChef Türkiye yarışmasında en iyi şef olmak için şeflerden ders alıyor.

MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?

Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak. Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.

YARIŞMA HAKKINDA

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna şefliği ve sunuculuğu ile yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasında Türkiye'nin en iyi şefi olmak için yarışan yarışmacılar Türkiye'de ve Dünya'da adını duyurmuş olan şeflerden de dersler alıyorlar. Bu yüzden bu yarışma yarışmacılar büyük şans.