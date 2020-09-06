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    • 06.09.2020 12:44
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    • 06.09.2020 12:44
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    ? konusu ve oyuncuları!

    Yayınlanan fragmanı ile oldukça ilgi çeken yeni dizi ? ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizisinin ilgi çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosu şimdiden meraklandırmaya başladı. Aşk konulu dizileri severek izleyenlerin merak ederek gündemde sıkça araştırmaya başladığı ve tüm bilgileri haberimizde derledik.

    Maria ile Mustafa ne zaman başlayacak?

    Eylül ayı ile birlikte diziler de ekranlarda yerini almaya başladı. ATV'nin iddialı yeni dizisi Maria ile Mustafa izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Kapadokya'da çekilen Maria ile Mustafa dizisinin yayınlanan fragmanları oldukça ilgi gördü. Peki Maria ile Mustafa ne zaman başlayacak? Konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilen detaylar…

    MARIA İLE MUSTAFA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    6 Eylül Pazar akşamı ilk bölümü ile yayınlanacak.

    MARIA İLE MUSTAFA KONUSU VE OYUNCULARI

    Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

    Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi'nden Mustafa Candemir'le tanışır. Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği "Güzel Atlar Diyarı"nda hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!
    Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, "Maria ile Mustafa"nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.
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