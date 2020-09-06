Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in jüriliğini üstlendiği Masterchef Türkiye yarışmasının gözde isimlerinden biri Emir oldu. Yaptığı yemeklerle dikkatleri üzerine toplayan Masterchef Emir dün akşam konukların ve jürilerin beğenisiyle bireysel dokunulmazlığı kaptı. Bu gelişme üzerine izleyiciler Masterchef Emir'in hayatnı merak ederek araştırmaya başladı.
EMİR ELİDEMİR KİMDİR?
MasterChef Türkiye yarışmasında son 16 isim arasına giren Emir Elidemir, 1994 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Aslen İzmirlidir. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olan Emir Elidemir, lisansını Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamladı.
Masterchef Emir kimdir, ne iş yapıyor? Masterchef 2020 Emir Elidemir kaç yaşında, nereli?
Florida ve Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini dünyaca ünlü Michelin yıldızlı restoranında gerçekleştirdi.
Yarışmacının Instagram hesabının adı @emirelidemir'dir.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Uğur (Kaptan) - (Eleme adayı)
Emir
Berk (elendi)
Duygu
Eray
Gülşah (Eleme adayı)
Ebru
Ayyüce
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Özgül (Kaptan)
Barbaros
Furkan
Tanya
Esra
Serhat
Celal