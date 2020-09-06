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    • Magazin
    • 06.09.2020 10:23
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    • 06.09.2020 10:23
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    , kaç yaşında? Bireysel dokunulmazlığı kazanan ?

    Dün akşamdan bu yana , kaç yaşında? Sorusunun yanıtı merak edilerek araştırılıyor. Masterchef 2020 sezonunda birbirinden iddialı yarışmacılar performanslarını sergiliyor. Bunlardan biri de Masterchef Emir oluyor ve dikkat çekmeyi başarıyor. Peki dün akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan ? Mesleği nedir?

    Masterchef Emir kimdir, kaç yaşında?

    Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in jüriliğini üstlendiği Masterchef Türkiye yarışmasının gözde isimlerinden biri Emir oldu. Yaptığı yemeklerle dikkatleri üzerine toplayan Masterchef Emir dün akşam konukların ve jürilerin beğenisiyle bireysel dokunulmazlığı kaptı. Bu gelişme üzerine izleyiciler Masterchef Emir'in hayatnı merak ederek araştırmaya başladı.

    EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

    MasterChef Türkiye yarışmasında son 16 isim arasına giren Emir Elidemir, 1994 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Aslen İzmirlidir. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olan Emir Elidemir, lisansını Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamladı.

    Masterchef Emir kimdir, ne iş yapıyor? Masterchef 2020 Emir Elidemir kaç yaşında, nereli?
    Florida ve Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini dünyaca ünlü Michelin yıldızlı restoranında gerçekleştirdi.

    Yarışmacının Instagram hesabının adı @emirelidemir'dir.

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Uğur (Kaptan) - (Eleme adayı)
    Emir
    Berk (elendi)
    Duygu
    Eray
    Gülşah (Eleme adayı)
    Ebru
    Ayyüce

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Özgül (Kaptan)
    Barbaros
    Furkan
    Tanya
    Esra
    Serhat
    Celal
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