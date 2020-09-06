Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in jüriliğini üstlendiği Masterchef Türkiye yarışmasının gözde isimlerinden biri Emir oldu. Yaptığı yemeklerle dikkatleri üzerine toplayan Masterchef Emir dün akşam konukların ve jürilerin beğenisiyle bireysel dokunulmazlığı kaptı. Bu gelişme üzerine izleyiciler Masterchef Emir'in hayatnı merak ederek araştırmaya başladı.