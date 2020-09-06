Her bölümü ayrı bir heyecanla izlenen Masterchef Türkiye'de yeni bir bireysel dokunulmazlık mücadelesi vardı. Kırmızı ve mavi takım hünerlerini sergileyerek en iyi puanı almaya çalıştı. İstanbul boğazında gerçekleşen bölümde birbirinden değerli usta isimler yemekleri tattı ve puanlarını verdi. Peki kazanan takım hangisi oldu? Masterchef Türkiye eleme potasında hangi yarışmacılar var? Masterchef bireysel dokunulmazlık kimin oldu?
MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye yeni bölümde yemekleri tadacak olan isimler Oya Başar, Selda Alkor, Erhan Yazıcıoğlu ve Serdar Gökhan.
Haftanın 3. Dokunulmazlık oyununda şefler, yarışmacılardan beş çeşit yemek çıkarmasını ve sunmalarını istedi. İstiridye mantarı çorbası, Patates graten ve erik sos eşliğinde dano fileto ve ricotta peynirli ravioli, profiterol gibi birbirinden farklı lezzetler hazırlayan takımlar, en başarılı işi çıkarmak adına zamanla mücadele etti.
MasterChef'te yapılan oylamalara göre:
Köklü Sebzelelerde 4-0 Mavi takım kazandı.
İstiridye Mantarı Çorbasında 2-2 berabere kalındı.
Ravioli'de 4-0 Mavi takım kazandı.
Fileto'da 4-0 Mavi takım kazandı.
Profiterol'de 2-2 berabere kalındı.
Bu akşamki dokunulmazlığı 16-4 skor ile Mavi takım kazandı.
Yapılan oylamalara göre, günün sonunda 5 Eylül Cumartesi günü MasterChef'te 3. dokunulmazlığı kazanan MAVİ takım oldu.
MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA GİREN İSİMLER KİMLER?
Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Emir oldu.
Emir, beşinci eleme adayı olarak GÜLŞAH'ı söyledi.
Kırmızı takım, haftanın son eleme adayı için oylarını kullandı. 7 oy alan Eray, haftanın son eleme adayı oldu.
Özgül
Duygu
Berker
Ebru
Gülşah
Eray
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Uğur (Kaptan) - (Eleme adayı)
Emir
Berk (elendi)
Duygu
Eray
Gülşah (Eleme adayı)
Ebru
Ayyüce
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Özgül (Kaptan)
Barbaros
Furkan
Tanya
Esra
Serhat
Celal
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
2020 Masterchef Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ekranlara gelen son bölümünde geçtiğimiz hafta yapılan oyunlar sonucunda eleme potasına giren Berk, Ayyüce, Uğur, Gülşah, Emir, Duygu eleme oyununda karşı karşıya geldi. 2 aşamalı yapılan eleme oyunlarının ilk safhasında balık ürünü yemek hazırlayan eleme adayları yaptıkları yemekleri Mehmet, Danilo, Somer şefin tadımına sundu. Bu bölümün sonunda Ayyüce, Emir, Duygu başarılı olarak eleme potasından çıkmayı başardı.
Öte yandan Berk, Uğur ve Gülşah eleme potasında kalarak Mehmet, Danilo, Somer Şef tarafından belirlenen Perde Pilavını en iyi yapan olmak ve yarışmaya devam etmek için yapılan kıyasıya mücadele tamamlandı ve MasterChef elenen isim BERK oldu...