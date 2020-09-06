Hercai yeni sezon fragman izle! Ekranların en çok izlenen dizilerinden birisi olan Hercai'nin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Hercai, ilk iki sezonuyla büyük bir hayran kitlesi edinirken, 3. sezon merakla bekleniyor. Hercai birinci sezon finalinde UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan, günümüze kadar ulaşan ilk ve en büyük tapınak olma özelliğini taşıyan Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtmıştı. Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, Cahit Gök, İlay Erkök paylaşıyor. Heyecan dolu sezon finali bölümünün ardından Hercai 3. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.
Hercai yeni sezon fragman izle
HERCAİ 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hercai'nin yeni sezon tarihi henüz olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında seyirci karşısında olması beklenirken konu hakkında yayıncı kuruluş ATV'den ve yapımcı şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.
HERCAİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur.
MİRAN'IN DESTEĞİ
Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran'ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varır. Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir!
MİRAN'IN ÖZGÜRLÜK SAVAŞI
Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran'dan bir karar vermesini ister. Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey'e intikamdan vazgeçtiğini söyler.
AZİZE'NİN ŞADOĞLU KONAĞINDA İNTİKAM PLANLARI
Miran'ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider.
SON KOZLAR PAYLAŞILIYOR
Bir yanda intikamın olmadığı yeni bir hayata adım atan Reyyan ve Miran diğer yanda intikamını almak için ettiği yemini bozup son kurşunu atmak için Şadoğlu konağına gelen Azize Aslanbey son kozlarını paylaşırken, beklenmedik bir haber yaşananların tüm seyrini değiştirir.
HERCAİ DİZİSİ KONUSU
Midyat'a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil!
Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran'ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir.
Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!
HERCAİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Mardin'in Midyat ilçesinde çekimleri devam eden Hercai dizisi sadece senaryosu ve oyuncuları ile değil Midyat'ın tarihi ve kültürel dokusu ile izleyiciyi büyülemeye geliyor. Özellikle Aslanbey ve Şadoğlu ailelerinin ikamet ettikleri büyük konaklar izleyicinin en çok dikkatini çekeceği yapılardan olacak.
HERCAİ BİR KÜLTÜREL MİRASI DÜNYAYA TANITTI!
Şili TVN televizyonu yeni sezon tanıtımını aynı anda yayınladı. "Hercai"nin yeni sezon ilk tanıtımı #Hercai etiketi Türkiye, Brezilya ve Şili'de Twitter gündemine girdi. Şili'de ilk 10'a Brezilya'da 45. ve Yunanistan'da 50. sıraya kadar yükseldi. Ancak bunlardan daha önemlisi "Hercai", defalarca olduğu gibi Türkiye'yi yurtdışında kültürel miraslarından birini daha ön plana çıkararak temsil etmesiydi.
Hercai birinci sezon finalinde UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan, günümüze kadar ulaşan ilk ve en büyük tapınak olma özelliğini taşıyan Göbeklitepe'yi dünyaya tanıtmıştı.
Şimdiyse UNESCO'nun Dünya Mirası geçici listesinde yer alan, Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından İshak Paşa Sarayı'nı dünyaya tanıtma konusunda büyük bir vazife edindi. İshak Paşa Sarayı "Hercai"nin yeni sezon tanıtımına ev sahipliği yaptı. Bu tarihsel doku, "Hercai" sayesinde Dünya'nın birçok ülkesinde yeniden gündeme geldi.
Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, Cahit Gök, İlay Erkök paylaşıyor. İlk bölümünden beri yoğun ilgiyle takip edilen, tüm sosyal medya platformlarında izlenme ve etkileşim rekorları kıran Hercai, yeni sezon tanıtımıyla da Twitter'da dünyanın en çok konuştuğu dizi oldu.