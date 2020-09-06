Ekranların güzel ve başarılı yüzü, oyuncu Jessica May daha önce Yeni Gelin başta olmak üzere pek çok dizide rol almıştı. Bu akşam ilk bölümü ile izleyicilerle buluşacak olan Maria ile Mustafa dizisinin başrollerindeki Jessica May yeniden ekranlara dönüyor. Jessica May'in hayatı hakkındaki ayrıntıları sizler için derledik.
JESSICA MAY KİMDİR?
Türkiye'de yaşayan Brezilyalı oyuncu Jessica May, 5 Aralık 1993 tarihinde dünyaya geldi. 5 Aralık 1993 tarihinde Brezilya'nın Paranacity şehrinde öğretmen bir anneden ve çiftçi bir babadan dünyaya gelmiştir. Annesi Maria Aparecida May ve babası Rogerio Drociunas'tır. Rogerio adında bir erkek kardeşi vardır. 15 yaşında çiftliğinden ayrılarak Sao Paulo şehrine yerleşmiş ve modellik yapmaya başlamıştır. İlk oyunculuk kariyerine Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin dizisinde Bella karakterini canlandırarak başladı. 2019 yılında Dert Bende filmini çeken May, 2020 yılında ATV'de yayınlanacak Maria ve Mustafa dizisinde Maria karakterini canlandırdı. 30 Haziran 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kara ile Brezilya'da evlendi.
MARIA İLE MUSTAFA KONUSU VE OYUNCULARI
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.
Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi'nden Mustafa Candemir'le tanışır. Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği "Güzel Atlar Diyarı"nda hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!
Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, "Maria ile Mustafa"nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.