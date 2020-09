JESSICA MAY KİMDİR?



Türkiye'de yaşayan Brezilyalı oyuncu Jessica May, 5 Aralık 1993 tarihinde dünyaya geldi. 5 Aralık 1993 tarihinde Brezilya'nın Paranacity şehrinde öğretmen bir anneden ve çiftçi bir babadan dünyaya gelmiştir. Annesi Maria Aparecida May ve babası Rogerio Drociunas'tır. Rogerio adında bir erkek kardeşi vardır. 15 yaşında çiftliğinden ayrılarak Sao Paulo şehrine yerleşmiş ve modellik yapmaya başlamıştır. İlk oyunculuk kariyerine Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin dizisinde Bella karakterini canlandırarak başladı. 2019 yılında Dert Bende filmini çeken May, 2020 yılında ATV'de yayınlanacak Maria ve Mustafa dizisinde Maria karakterini canlandırdı. 30 Haziran 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kara ile Brezilya'da evlendi.