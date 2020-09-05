'ŞEYDA COŞKUN BENİM HAYATIMDAKİ MUCİZEM'

Son zamanlar da kilosuyla gündeme gelen Deniz Seki, diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun'la çalıştığını söyledi. Gündeme gelen fotoğraflara inanamadığını ifade eden Seki, "Böyle konuşunca da önümüzdeki hafta yine haber olacak. Bende insanları bu kadar sıkıntılı bir dönemden geçerken böyle haberlerle meşgale etmek istemiyorum. Şeyda benim hayatımdaki mucizem. Her geçen gün daha da kilo veriyoruz. Daha da sağlıklı yaşama doğru yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'TOLGA ÇAM İMZALI KOSTÜMÜM HAFİF BOLLAŞTI'

Son zamanlarda kilolarıyla gündeme gelen Seki, diyette olduğunu ifade ederek, "Kostümüm Tolga Çam imzalı. Daha iki gün önce prova yaptık. Bugün giydim, yine hafif bollaşmış. Günden güne vücut şekle giriyor. Diyetim devam ediyor. Yemek paketlerimle geziyorum, daha ne yapayım. Aç mısın diye sor, evet açım" diye konuştu.