ATV ekranlarının başarılı tarihi dizisi Kuruluş Osman'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken her gün yeni bir transfer haberi geliyor. İzleyiciler Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda Ertuğrul Bey'i Engin Altan'ın canlandırmasını bekliyordu. Ancak son olarak ortaya atılan iddialara göre yeni sezonda Ertuğrul Bey'i usta isim Tamer Yiğit'in canlandıracağı tahminler arasında yer alıyor. Ayrıca Cüneyt Arkın'ın ardından diziye 6 yeni isim daha dahil oldu. Bozdağ Film'den yapılan son açıklamaya göre, Deli Yürek'ten tanıdığımız iki usta isim Ahmet Yenilmez ve Emin Gürsoy'un kadroya dahil olduğu duyuruldu. İzleyiciler yeni sezonda Ertuğrul Bey ve Turgut Alp'i kimin canlandıracağını merak etmeye başladı.

DELİ YÜREK'TEN TANIDIĞIMIZ İKİ USTA İSİM KURULUŞ OSMAN'DA

Bozdağ Film'den yapılan son açıklamaya göre, Deli Yürek'ten tanıdığımız iki usta isim Ahmet Yenilmez ve Emin Gürsoy'un kadroya dahil olduğu duyuruldu.